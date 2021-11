‘Foto’s laten Samsung Galaxy S22 Ultra in het wild zien’

We zagen eerder al renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra, maar nu zijn er ook echte foto’s van het toestel opgedoken. Die bevestigen wat we al over de nieuwe smartphone dachten te weten, zoals het gewijzigde camera-eiland.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy S22 Ultra te zien op foto’s’

De bekende lekker Jon Prosser heeft op zijn website Front Page Tech foto’s van de Samsung Galaxy S22 Ultra gedeeld. Het zijn de eerste ‘echte’ afbeeldingen van de nieuwe smartphone. Eerder verschenen er wel al renders.

Als de foto’s authentiek zijn, en daar gaan we wel vanuit, blijken die renders goed te kloppen. De S22 Ultra lijkt sterk op de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Het toestel krijgt afgeronde schermranden en heeft een uitsparing om de S Pen in te bewaren. De Samsung Galaxy S21 Ultra ondersteunde de stylus ook al, maar heeft geen ruimte om hem op te bergen. Hetzelfde geldt voor de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Verder valt vooral het camera-eiland op. Of beter gezegd het gebrek daaraan. De vijf lenzen zitten namelijk ‘los’ op de achterkant. Daarmee zou Samsung het gewicht van de smartphone willen beperken. Het nadeel is wel dat je de camera’s hierdoor gemakkelijker beschadigt. Je bent dus bijna verplicht om een hoesje te gebruiken.

Samsung lijkt weinig te veranderen aan de camera’s zelf. Prosser schrijft dat we een normale 108 megapixel-camera, 12 megapixel-ultragroothoeklens en twee 10 megapixel-telelenzen mogen verwachten. Daar kun je respectievelijk 3 en 10 keer mee inzoomen. Dat is dezelfde collectie camera’s als de S21 Ultra. Mogelijk gaat het wel om verbeterde versies.

Meer over de Samsung Galaxy S22-serie

Samsung presenteert de Galaxy S22-serie volgens Prosser in februari 2022. De Ultra zou verkrijgbaar zijn in donkerrood, wit en zwart. Daarnaast verwachten we ook een gewone Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus. Die laatste twee modellen kun je straks waarschijnlijk kopen in het goud, groen, wit en zwart.

Wil je niks missen over de onthulling van de Samsung Galaxy S22? Schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app. Tot slot vind je ons ook op social media: Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Samsung: