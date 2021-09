‘Renders van Samsung Galaxy S22 Ultra-hoesje bevestigen hoekig ontwerp’

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy S22-serie draait op volle toeren. Gelekte renders van een S22 Ultra-hoesje bevestigen een nieuw, hoekig design.

Galaxy S22 Ultra krijgt Note-achtig ontwerp

De Samsung Galaxy S22-serie komt eraan. We weten dan ook steeds meer over de nieuwe paradepaartjes van Samsung. Onlangs lekten een aantal renders van de Galaxy S22 Ultra uit. Hierop zagen we een Galaxy Note-achtige smartphone, met een hoekig ontwerp en een S Pen in de behuizing. Het camera-eiland op de achterkant maakte een hoop (negatieve) reacties los.

Nu zijn er weer verschillen renders van een doorschijnend hoesje voor het nog onaangekondigde toestel op internet verschenen. De afbeeldingen tonen nagenoeg hetzelfde, hoekige ontwerp. De camera’s zien er echter wel iets anders uit. In plaats van een zogenoemde ‘camera-bump’ zijn de camera’s nu net zo plat als de behuizing zelf.

De Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus mochten natuurlijk niet achterblijven. Ook voor die aankomende toestellen zijn er een aantal renders online geplaatst. En ja, ze komen overeen met eerdere geruchten. Beide toestellen behouden het ontwerp van hun voorgangers. De camera-lenzen op de achterkant zijn echter wel een stukje gegroeid.

Meer over de Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt het beste en duurste toestel uit de S22-serie. Die bestaat verder uit de gewone Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus. Waarschijnlijk kondigt Samsung de telefoons in januari of februari aan.

Volgens geruchten kan de Samsung Galaxy S22 Ultra opladen met maximaal 45 Watt. De S21 Ultra komt niet verder dan 25 Watt. De accu zou met 5000 mAH iets groter zijn dan die van zijn voorganger. Verder krijgt de Galaxy S22 Ultra opnieuw een 108 megapixel-camera. Wel zou het gaan om een verbeterde versie.

