‘Renders tonen vernieuwd camera-eiland Samsung Galaxy S22 Ultra’

Er zijn al verschillende renders verschenen van de aankomende Samsung Galaxy S22 Ultra. Een nieuwe set afbeeldingen laat zien hoe het camera-eiland er waarschijnlijk uit gaat zien, met een design dat doet denken aan waterdruppels.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S22 Ultra renders: nieuwe afbeeldingen

De nieuwe beelden, met de computer geanimeerde afbeeldingen, komen van de Nederlandse bron LetsGoDigital. Die site laat vaker van deze afbeeldingen maken in samenwerking met verschillende designers. Eerder verschenen al renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra, maar de nieuwe set toont een heel ander camera-eiland.

Bij de vorige afbeeldingen waren de vijf sensoren op de achterkant geplaatst in een verhoging die op de letter p leek. De nieuwe bron pakt het anders aan en denkt dat Samsung kiest voor een nieuwe opzet. Op die afbeeldingen zien we dan ook een design van losse waterdruppels, oftewel de vijf lenzen.

Zo’n soortgelijk design gebruikt het bedrijf ook in onder andere de Samsung Galaxy A32. Daarnaast kennen we de in mei 2020 geïntroduceerde LG Velvet, waarbij de camera’s ook onder elkaar zijn geplaatst in druppelvorm.

‘Nieuwe design zorgt ook voor minder gewicht’

De keuze om geen groots camera-eiland te gebruiken, moet zorgen voor minder gewicht aldus verschillende bronnen. De huidige Galaxy S21 Ultra weegt 228 gram en het komende toestel mag niet meer wegen. Door bij het eiland wat gewicht te besparen, kan dat gebruikt worden voor de S Pen.

Samsung is namelijk voornemens om een stylus toe te te voegen aan het aankomende Ultra-toestel. De Galaxy Note-lijn, bekend om het aanraakgevoelige pennetje, wordt namelijk niet voortgezet. De S Pen is in het toestel zelf op te slaan, wat ook de nodige ruimte kost. Veel gebruikers vinden dit echter een fijne oplossing. Bij de Samsung Galaxy Z Fold 3 kun je ook gebruikmaken van een stylus, maar die moet je los bewaren.

Volgens de verwachtingen verschijnt de Samsung Galaxy S22 Ultra in het rood, wit en zwart. Begin volgend jaar moet ‘ie verschijnen, samen met de reguliere Samsung Galaxy S22 en Samsung S22 Plus.

Niks missen over de onthulling? Schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief of download natuurlijk de gratis Android Planet-app. Tot slot vind je ons ook op social media: Facebook en Instagram.

Het laatste nieuws over Samsung: