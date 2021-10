‘Samsung Galaxy S22 Ultra laadt bijna twee keer sneller op dan S21 Ultra’

De release van de Samsung Galaxy S22 Ultra komt steeds dichterbij – en dus weten we iedere dag weer iets meer over het toestel. Uit een recent gerucht blijkt dat de smartphone een stuk sneller kan opladen dan zijn voorganger.

Gerucht: Galaxy S22 Ultra kan 45 Watt snelladen

De oplaadsnelheid van de volgende generatie Galaxy S-toestellen zorgt al een tijdje voor enige discussie. Een aantal bronnen stelt dat Samsung het op veilig blijft spelen met de Galaxy S22 Ultra, door de oplaadsnelheid niet te verhogen. Dit zou te maken hebben met angst voor oververhitte accu’s. Bekende en betrouwbare bron Ice Universe zegt echter iets anders.

Volgens de lekker laadt de Galaxy S22 Ultra namelijk op met een snelheid van 45 Watt. Hiermee zou de vermeende 5000mAh-accu binnen 35 minuten van 0 tot 70 procent gevuld zijn. Dit is bijna twee keer zo snel als de huidige S21 Ultra, die oplaadt met een snelheid van 25 Watt. Snelladen is een fijne feature. Ben je bijvoorbeeld vergeten je smartphone op te laden en moet je zo weg? Geen nood! Je plugt je smartphone een kwartiertje in en je kan er weer even tegenaan.

Accu’s blijven een gevoelig puntje voor Samsung. De fabrikant is het Galaxy Note 7-debacle in 2016 nog niet vergeten. Galaxy Note 7-accu’s hadden een kritieke ontwerpfout, waardoor ze in een aantal gevallen spontaan in brand vlogen. Samsung riep alle toestellen terug en verving ze door ‘verbeterde’ modellen – die vervolgens óók vlam vatte. Al met al kostte de fout Samsung miljarden dollars en leverde het behoorlijk wat imagoschade op.

Meer over de Galaxy S22 Ultra

Het volgende Ultra-toestel in de Galaxy S-reeks van Samsung wordt in februari 2022 verwacht. Het toestel krijgt een hoekig ontwerp, dat vergelijkbaar is met het ontwerp van de Galaxy Note 20 Ultra. Daarnaast verwachten we een aantal flinke upgrades op het gebied van snelheid, connectiviteit en camera’s.

Samsung is van plan om een S Pen toe te te voegen aan het nieuwe Ultra-toestel. Hiermee biedt Samsung een vervanger voor de Galaxy Note, bekend om het aanraakgevoelige pennetje. De S Pen is in het toestel zelf op te slaan, wat ook de nodige ruimte kost. Veel gebruikers vinden dit echter een fijne, praktische oplossing. Bij de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy S21 Ultra kun je ook gebruikmaken van een stylus, maar die moet je los bewaren.

Volgens de verwachtingen verschijnt de Samsung Galaxy S22 Ultra in het rood, wit en zwart. Naast het Ultra-model komt Samsung ook met de reguliere Samsung Galaxy S22 en Samsung S22 Plus.

