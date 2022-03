Video: Samsung Galaxy S22 Ultra is gebouwd als een tank

Een bekende YouTuber testte onlangs de stevigheid van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het toestel overleeft iedere marteltest.

Samsung Galaxy S22 Ultra stevigheid getest

De Galaxy S22 Ultra is Samsungs duurste, meest complete smartphone van 2022. Het toestel heeft een enorm scherm, uitstekende camera’s en een handige S Pen. Maar is de S22 Ultra eigenlijk wel stevig?

Iedereen laat zijn smartphone wel eens vallen of gaat er wel eens per ongeluk op zitten. Zach van het kanaal JerryRigEverything zocht uit of de Galaxy S22 Ultra tegen een stootje kan, door middel van zijn (inmiddels iconische) ‘marteltests’.

Zach begint met een krastest. Hij gebruikt hiervoor verschillende gereedschappen met een wisselende hardheid. Hardheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot 10. Smartphoneglas heeft vaak een hardheid van 5 of 6. Het gemiddelde display krast dus wanneer het in aanraking komt met een materiaal dat harder is 5 of 6. Het scherm van de S22 Ultra krast zodra Zach er met een niveau 6-tool overheen gaat. Ieder materiaal dat harder is dan 6 maakt steeds diepere krassen.

Ook breekt Zach de S Pen door midden. Het pennetje heeft een waterdichte behuizing en allerlei minuscule onderdelen. Dat verwacht je misschien niet, maar de S Pen is niet zomaar een ‘gewone’ stylus. Verder test Zach nog de hittebestendigheid van het scherm, door er een vlammetje bij te houden. Na 20 seconden verschijnt er een witte vlek op het scherm, die niet meer verdwijnt. Wij vragen ons echter af hoe vaak jij jouw brandende aansteker naast het scherm van je smartphone houdt. Een wilde gok: nooit.

Altijd spannend: de buigtest

De meest zenuwslopende test blijft toch wel de buigtest. Onlangs brak Zach de OnePlus 10 Pro nog als een knakworstje in tweeën. Samsung maakt over het algemeen stevige toestellen en de Galaxy S22 Ultra is geen uitzondering. Zach pakt het toestel met beide handen stevig vast en zet flink kracht, maar de S22 Ultra geeft niet mee. Je kunt er dus met een gerust hart per ongeluk op gaan zitten.

Samsung heeft met de Galaxy S22 Ultra een echte topper in handen. De hardware is snel, het grote scherm erg mooi, de camera’s zeer goed én hij heeft een verbeterde S Pen aan boord. Het is daarmee één van de meest complete smartphones die je momenteel kunt kopen. Ben je benieuwd naar onze ervaringen met het toestel? Lees hier onze uitgebreide Samsung Galaxy S22 Ultra review.

