Samsung Galaxy S22 Ultra vs S21 Ultra: de 4 belangrijkste verschillen

De Samsung Galaxy S22 Ultra ziet er anders uit dan zijn voorganger, maar ook aan de binnenkant is veel veranderd. In deze Samsung Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra-vergelijking zetten we de vier belangrijkste verschillen op een rij.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra

Met de Samsung Galaxy S22 Ultra, het absolute topmodel van dit jaar, zet de Zuid-Koreaanse fabrikant een belangrijke stap. De Galaxy Note-serie is opgeheven, maar het Ultra model uit de S-lijn neemt zijn plaats in. De S22 Ultra ziet er dan ook heel anders uit dan zijn voorganger en op andere vlakken zien we eveneens wat verschillen. We zetten ze voor je op een rij in deze Samsung Galaxy S22 Ultra vs S21 Ultra-vergelijking. Zo maak jij de beste keuze.

1. Ontwerp

De Samsung Galaxy S21 Ultra was een grotere versie van de gewone Galaxy S21 en S21 Plus. Dat is dit jaar heel anders. De Galaxy S22 Ultra lijkt veel meer op de Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan op de andere modellen uit de S22-serie.

Zo heeft het toestel een platte onder- en bovenkant, net als de laatste Notes. Aan die onderkant vind je bovendien een vakje voor de befaamde S Pen, die Samsung bij de Galaxy S22 Ultra meelevert. Je kon de stylus wel gebruiken in combinatie met de S21 Ultra, maar dan moest je hem los aanschaffen en bewaren in een apart hoesje. Dat was onhandig.

Ook het camera-eiland is veranderd. Of beter gezegd: verdwenen. Op de S22 Ultra zitten de lenzen namelijk los op de behuizing. Of je dat mooi vindt of niet, is natuurlijk een kwestie van smaak. Het zorgt er in ieder geval wel voor dat er sneller stof tussen de camera’s komt te zitten.

2. Camera’s

Op het eerste gezicht lijken de camera’s van de Samsung Galaxy S22 Ultra vs de Galaxy S21 Ultra precies gelijk. Beide toestellen hebben vier lenzen op de achterkant. Het gaat om een primaire 108 megapixel-camera, 12 megapixel-groothoeklens en twee telelenzen van 10 megapixel: eentje waarmee je 3x inzoomt en eentje waarmee je het beeld 10x dichterbij haalt.

Toch is er, los van het verdwenen eiland, wel het één en ander veranderd. De 108 megapixel-camera is vernieuwd en beschikt over verbeterde optische beeldstabilisatie. De twee telecamera’s hebben een wat kleinere sensor, al lijdt de fotokwaliteit daar gelukkig niet zichtbaar onder. Bovendien zijn de lenzen voorzien van ‘Super Clear Glass’, dat lens flare tegengaat. Denk hierbij aan strepen door het beeld als je de zon fotografeert.

De overige verbeteringen zijn softwarematig. Zo maakt de Samsung Galaxy S22 Ultra mooiere foto’s in het donker en is ook de portretmodus opgepoetst. Daardoor bevatten kiekjes met een kunstmatige vervaagde achtergrond minder fouten dan voorheen.

3. Hardware

Een nieuw jaar betekent een nieuwe processor. De Galaxy S22 Ultra draait op een Exynos 2200-chip, die wat sneller moet zijn dan de Exynos 2100 in zijn voorganger. Een revolutionaire stap voorwaarts is het overigens niet. Bovendien heeft het basismodel dit jaar ‘slechts’ 8GB werkgeheugen, terwijl de S21 Ultra 12GB had. Beide modellen beschikken over minimaal 128GB opslagruimte.

De accucapacitieit is met 5000 mAh ook gelijk. De S22 Ultra moet met 45 Watt wel sneller opladen, maar het verschil lijkt in de praktijk vrij klein. Ook de schermen lijken sterk op elkaar, al kan het nieuwere model wel iets feller. Dat kan handig zijn als je vaak buiten in de zon je appjes checkt.

4. S Pen

We noemden hem al even: de S Pen. Waar het bij de S21 Ultra nog een extraatje was, is het bij de S22 Ultra een fundamenteel onderdeel van de ervaring. Je klikt de stylus aan de onderkant in het toestel, waar je hem ook kunt opladen. Het pennetje reageert sneller dan ooit tevoren, waardoor je er heerlijk mee kunt tekenen.

Daarnaast heeft de S Pen nog veel meer functies. Zo kun je het knopje bijvoorbeeld gebruiken om foto’s mee te maken, om tekst te selecteren en deze direct te vertalen en zelfs om door een website scrollen zonder het scherm aan te raken. Vermoedelijk zul je deze mogelijkheden niet allemaal gebruiken, maar het is fijn dat Samsung alles uit de kast trekt.

Samsung S22 Ultra prijzen en kopen

Twijfel je nog tussen de twee modellen? Voor een losse Samsung Galaxy S22 Ultra betaal je minimaal 1249 euro. Dat basismodel heeft 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Zijn voorganger had met 12GB meer werkgeheugen.

Voor een losse Samsung Galaxy S21 Ultra leg je momenteel minimaal 1029 euro neer. Of je het nieuwere model de meerprijs waard vindt, is natuurlijk helemaal aan jou.

