‘Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt opvallende zoomcamera’

Volgens een nieuw gerucht krijgt de duurste Samsung Galaxy S22 een grote verbetering in de vorm van een nieuwe zoomcamera. Die werkt heel anders dan de telelenzen van de S21 Ultra.

‘Samsung Galaxy S22 Ultra zoomcamera gelekt’

Het nieuws werd door de betrouwbare Samsung-lekker Ice Universe gedeeld op Weibo, een Chinees sociaal netwerk. De Samsung Galaxy S22 Ultra zou een camera krijgen met ‘continuous optical zoom‘. Dit betekent dat ingezoomde foto’s consistenter ogen als je het beeld dichterbij haalt. De feature werkt anders dan we gewend zijn van huidige smartphonecamera’s.

Veel Android-telefoons hebben een telelens met bijvoorbeeld 3x optische zoom, maar als je minder (bijvoorbeeld 2x) of meer (bijvoorbeeld 4x) inzoomt, dan moet het toestel alsnog software gebruiken om goede plaatjes af te leveren. Bij de Samsung S21 Ultra, die twee zoomlenzen (3x en 10x optisch) heeft, geldt dit ook. Als je van de vaste ‘zoomniveau’s’ afwijkt, dan zien foto’s er vaak iets minder mooi uit.

Samsung wil dit bij de Galaxy S22 Ultra oplossen door een telelens met continuous optical zoom toe te voegen, waardoor de lens als het ware ‘meebeweegt’ met hoever jij op plaatjes inzoomt. Hierdoor zien foto’s er altijd scherper en vooral consistenter uit. Omdat we dit gerucht voor de eerste keer voorbij zien komen, nemen we het nog wel met een korreltje zout.

Over de Samsung S21 Ultra

Volgens Ice Universe werkt Samsung ook aan een onzichtbare selfiecamera onder het scherm van de S22 Ultra. Hierdoor kan de volledige voorkant uit display bestaan en zie je de frontcamera niet zitten. Veel Android-toestellen hebben momenteel een gat in het scherm om de selfiecamera weg te werken, of gebruiken een notch.

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar aangekondigd, dus we moeten nog wel even op de smartphone wachten. Tot die tijd moeten we het met de S21 Ultra doen, een indrukwekkende en dure smartphone. In onze Galaxy S21 Ultra review schreven we: ”De Galaxy S21 Ultra is zonder twijfel de beste en meest uitgebreide Samsung-smartphone tot nu toe. Echt grote minpunten zijn er niet en de verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn slim. De camera’s, waar de Ultra zich voornamelijk op focust, zijn weer een stuk beter en ook op alle andere gebieden is er nauwelijks iets op de telefoon aan te merken.”.

Naast de Ultra bracht Samsung begin dit jaar ook de reguliere Galaxy S21 en grotere Galaxy S21 Plus uit. Deze telefoons zijn goedkoper, maar hebben wel minder goede camera’s en bijvoorbeeld kleinere accu’s.

