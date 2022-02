Zo krankzinnig veel updates krijgt de Samsung Galaxy S22

De kersverse Samsung Galaxy S22 heeft geen gebrek aan updates. Sterker nog, als het op updatebeleid aankomt heeft Samsung zijn zaken beter voor elkaar dan Google.

Bij het uitzoeken van een nieuwe telefoon let niet iedereen op de ondersteuningstermijn van het toestel. Dat is jammer, want updates zijn heel belangrijk. Versie-updates, bijvoorbeeld van Android 11 naar Android 12, zorgen ervoor dat je van nieuwe functies kunt genieten en beveiligingsupdates houden kwaadwillenden buiten de deur.

Gelukkig nemen fabrikanten Android-updates steeds serieuzer, met Samsung als een van de positieve uitschieters. De nieuwe Samsung Galaxy S22-reeks heeft haar zakjes wat updates betreft namelijk hartstikke op orde.

Men belooft het toestel vier Android versie-updates mee te geven. Bij uitkomst draait het toestel op Android 12 (met daaroverheen Samsungs eigen softwareschil, One UI 4.1). Dit betekent dat de smartphone op den duur wordt bijgewerkt naar Android 13, 14, 15 én 16.

Ook tof: de Samsung Galaxy S22 kan maar liefst vijf jaar op Android-beveiligingsupdates rekenen. Google, de eigenaar van het besturingssysteem, brengt deze maandelijks uit om belangrijke ‘gaten’ in de software te dichten. Beveiligingsupdates zijn dus belangrijk voor het veilig houden van je smartphones.

Eén voorwaarde

Neem voorlopig wel een kleine slag om de arm. Samsung heeft nog niets over de frequentie van de updates gezegd. We weten dus niet hoe snel Samsung de Galaxy S22-updates gaat uitrollen.

Al met al is het updatebeleid van Samsung inmiddels beter dan dat van Android-maker Google. Dit bedrijf geeft haar eigen Pixel-smartphones ‘maar’ drie Android-versie-updates. De termijn voor beveiligingsupdates is hetzelfde als bij Samsung: vijf jaar. Ook de Fairphone 4, een duurzame smartphone van Nederlandse komaf, krijgt vijf jaar lang updates.

Het vernieuwde updateschema van de Samsung Galaxy S22 komt ook naar oudere toestellen van de fabrikant. Men heeft bekendgemaakt dat ook de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 vier Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Ook de Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus en S8 Ultra kunnen updates verwachten voor deze periode.

Datzelfde gaat ook gelden voor toestellen in de Galaxy A-serie aldus het bedrijf. Dat zou betekenen dat ook de Galaxy A53 en A73 vijf jaar updates krijgen. Heb je trouwens een Samsung Galaxy Watch 4 of Watch 4 Classic om je pols? Samsung heeft bekendgemaakt dat je dan vier jaar updates kunt verwachten.

Dat is een sympathieke zet van het bedrijf, want hierdoor worden de toestellen één jaar langer geüpdatet dan bij de release werd beloofd. Ook enkele Galaxy A-telefoons (die later dit jaar verschijnen) kunnen op het verbeterde updatebeleid rekenen.

Meer over de Samsung Galaxy S22

De nieuwe telefoonreeks van Samsung bestaat uit drie toestellen. Het instapmodel en de middenklasser, de Samsung Galaxy S22 en Samsung Galaxy S22 Plus, liggen vanaf 11 maart in de winkels voor adviesprijzen van respectievelijk 849 en 1049 euro. Voor 1249 euro haal je het absolute vlaggenschip in huis. De Samsung Galaxy S22 Ultra is vanaf 25 februari in Nederland verkrijgbaar.

Wij hebben de telefoons alvast mogen proberen en in onze Samsung Galaxy S22-preview lees je hoe dat is bevallen.

