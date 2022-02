De 5 belangrijkste vernieuwingen van de Samsung Galaxy S22

Het is eindelijk zover! Samsung heeft de gloednieuwe Galaxy S22-serie officieel aangekondigd. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 5 vernieuwingen van de Galaxy S22 zijn het belangrijkst

De razendpopulaire Galaxy S-serie van Samsung heeft er weer een drietal gloednieuwe toptoestellen bij: de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. Alledrie de smartphones hebben een opgefrist ontwerp en uitstekende specificaties. Maar wat zijn de belangrijkste vernieuwingen van de smartphones? Wij zetten ze voor je op een rijtje.

1. Snelheid

De Galaxy S22 is weer een stuk krachtiger dan zijn voorganger, de Galaxy S21. De smartphone heeft namelijk een gloednieuwe Exynos 2200-chip aan boord. Deze processor is gebouwd op een 4nm-proces. Hierdoor werkt hij energiezuiniger en sneller dan ooit.

Amerikaanse varianten van de Galaxy S22 draaien op de Snapdragon 8 Gen 1-chip. De voorgaande jaren presteerden Snapdragon-varianten van Samsung-toestellen altijd nét iets beter. Volgens Samsung zit er echter nauwelijks een verschil tussen de Exynos 2200 en de Snapdragon Gen 1. Dit zal uit toekomstige tests moeten blijken. Hoe dan ook heb je met de S22 een ware krachtpatser in handen.

2. Camera’s

De camera’s van de Galaxy S22-serie hebben een flinke upgrade gekregen. De hoofdlenzen van de S22 en S22 Plus maken met een resolutie van 50 megapixels haarscherpe foto’s en video’s. De S21 en S21 Plus hadden ook al goede camera’s, maar de resolutie lag met 12 megapixels een stuk lager.

Een van de grootste camera-upgrades van de Galaxy S22-serie is de nieuwe nachtmodus, genaamd Nightography. Hiermee maak je ook bij weinig licht nog haarscherpe foto’s en video’s. Samsung lijkt erg trots te zijn op de functie. Wij kunnen dan ook niet wachten om ermee aan de slag te gaan.

De S22 Ultra heeft qua specificaties nagenoeg dezelfde camera’s als de S21 Ultra. Dit betekent dat het toestel een 108 megapixel hoofdlens heeft. Ook zijn er een 3X-zoomlens, een 10X-periscooplens en een groothoeklens aan boord. De Galaxy S22 Ultra is een van de meest veelzijdige smartphones op camera-gebied. Voor iedere situatie heeft het toestel een aparte lens.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De lenzen bevatten overigens nog een onopvallende maar toch belangrijke verbetering. Ze zijn namelijk bedekt met ‘Super Clear Glass’. Volgens Samsung voorkomt dit glas vervelende lens flares bij het vastleggen van fel licht.

De lenzen moeten natuurlijk kwalitatief hoog zijn, maar zonder krachtige image processing zien foto’s en video’s er alsnog slecht uit. Zodra we de Galaxy S22-serie in handen hebben, gaan we de camerakwaliteit natuurlijk uitvoerig testen. Houd de website van Android Planet goed in de gaten voor de review!

3. Productiviteit

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft als eerste Galaxy S-smartphone een ingebouwde S Pen. Deze opent een wereld van creativiteit. Het maken van een uitgebreide notitie, het bewerken van een screenshot of het Facetunen van die perfecte Instagram-selfie; de S Pen maakt alles makkelijker.

De S Pen is afkomstig van de Galaxy Note-serie. Samsung maakt al een tijdje geen Galaxy Note-smartphones meer, maar het Note-dna leeft voort in de Galaxy S22 Ultra. De reguliere S22 en de S22 Plus hebben helaas geen ingebouwde S Pen. Wil je de vernuftige stylus niet missen? Dan zul je voor de Ultra moeten kiezen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Design

Het ontwerp van Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus lijkt veel op het ontwerp van de S21 en S21 Plus. Toch zijn er een aantal aanpassingen gemaakt. Zo is de schermrand nu overal even dun. De iets dikkere ‘kin’ van de S21 en S21 Plus is dus verdwenen. Hierdoor oogt het geheel mooi symmetrisch.

Het design van de S22 Ultra is het meest veranderd. De smartphone heeft puntige koeken en daardoor een minder zacht-ogend ontwerp dan zijn voorganger. Samsung heeft het ontwerp van de Galaxy Note 20 Ultra als het ware gerecycled voor de S22 Ultra, met hier en daar een aanpassing.

Samsung Galaxy S22-familie

Samsung biedt de S22 en de S22 Plus aan in het zwart, wit, groen en roze. De S22 Ultra ligt straks in het zwart, wit, groen en burgundy in de winkel. De smartphones hebben een achterkant van gemat glas. De S21 had nog een achterkant van glasstic; Samsungs fancy marketingterm voor goedkoop plastic.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Accu

De accu’s van de Galaxy S22 en de S22 Plus zijn helaas een stukje kleiner geworden. De S22 heeft een 3700mAh-accu, waar de S21 een batterijcapaciteit van 4000mAh had. De accu van de S22 Plus is met 4500mAh ook met 300mAh gekrompen. De batterij van de Ultra is wel hetzelfde gebleven. Deze heeft een capaciteit van 5000mAh.

Gelukkig is de nieuwe Exynos 2200-chip erg energiezuinig en zijn ook de schermen iets kleiner geworden, waardoor de accu’s hopelijk alsnog lang mee zullen gaan. Ook laden de S22 Plus en de S22 Ultra op met een snelheid van maar liefst 45 Watt. Hierdoor is je accu in een mum van tijd weer vol.

Alles over de Galaxy S22 lees je op Android Planet

Nu de Galaxy S22-serie eindelijk officieel is, kunnen we ons voorstellen dat er een hoop vragen over de toestellen zijn. Welke S22-smartphone past het best bij mij? Hoe goed zijn de camera’s van de S22? Voegt de S Pen van de S22 Ultra nu echt iets toe? Bij Android Planet hopen we zoveel mogelijk van deze vragen te beantwoorden. Houd de website dus goed in de gaten!

Ben jij van plan om een Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra aan te schaffen? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel. Download daarnaast even onze gratis Android Planet-app en schrijf je natuurlijk even in voor onze nieuwsbrief. Zo mis je geen enkel nieuwtje!