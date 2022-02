Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: de 5 grootste verschillen

De Samsung Galaxy S22-serie is officieel gepresenteerd in de vorm van drie smartphones. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra op een rijtje. Zo kun jij bepalen welk model het beste bij jou past.

Samsung Galaxy S22: de verschillen

Samsung heeft de Galaxy S22-reeks officieel (9 februari) gepresenteerd en start op 25 februari met de verkoop van de Galaxy S22 Ultra. Op 11 maart volgen de Galaxy S22 en S22 Plus. De toestellen volgen de Galaxy S21-serie van vorig jaar op. Met drie S22-modellen rijst natuurlijk de vraag: wat zijn de verschillen? En welke smartphone moet je kiezen? Android Planet heeft de S22-serie al kunnen uitproberen en legt hieronder de grootste verschillen uit.

1. Verschillende schermen

Net als bij de S21-serie vormt het scherm een interessant verschil tussen de S22-modellen. De schermformaten lopen uiteen en de schermresoluties zijn ook anders. Met zijn 6,1 inch-scherm is de Galaxy S22 het meest compacte toestel.

De S22 Plus is met zijn 6,6 inch-scherm een stuk groter en daarom lastiger met één hand te bedienen. De S22 Ultra heeft een nog groter 6,8 inch-display en is daarom echt bedoeld om met twee handen te gebruiken.

In de S22 en S22 Plus zit een full-hd-scherm; scherp genoeg voor fraai beeld en vergelijkbaar met de S21 (Plus). De S22 Ultra heeft een scherper QHD-scherm, waardoor het beeld nog realistischer oogt. De hogere resolutie betekent wel een hoger stroomverbruik. Fijn is daarom dat je op de S22 Ultra kan terugschakelen naar een full-hd-resolutie, zodat de accu langer meegaat.

Mede door de grotere schermen hebben de S22-modellen ook een ander gewicht. De S22 weegt 168 gram, de S22 Plus 196 gram en de S22 Ultra 229 gram.

2. S22 Ultra heeft de beste camera’s

Samsung laat de Galaxy S22-serie ook verschillen op cameravlak. De S22 en S22 Plus hebben dezelfde camera’s, maar de S22 Ultra gebruikt andere lenzen. Dat is ten eerste terug te zien aan de voorkant. Want waar de S22 (Plus) een 10 megapixel-selfiecamera heeft, zit er in het schermgaatje van de S22 Ultra een 40 megapixel-camera.

Achterop vind je op de S22 (Plus) een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoekcamera en 10 megapixel-zoomcamera. Met die zoomcamera haal je het beeld drie keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies, belooft Samsung.

Op de S22 Ultra kan dat verder, want die heeft twee zoomcamera’s van elk 10 megapixel. Samsung belooft zo 10 keer zoom zonder kwaliteitsverlies. Verder heeft de S22 Ultra een 108 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens.

Met de 108 megapixel-camera schiet de S22 Ultra standaard foto’s in een lagere resolutie, waardoor hij pixels samensmelt om de fotokwaliteit te verbeteren. Je kan ook in 108 megapixel fotograferen.

3. Accu’s en sneller opladen

Omdat de schermgroottes en -resoluties verschillen, hebben de drie S22-modellen niet dezelfde accucapaciteit. Een groter en scherper display verbruikt immers meer stroom. Daarom heeft de S22 Ultra de grootste accu (5000 mAh). In de S22 Plus zit een 4500 mAh-batterij en in de S22 is een 3700 mAh-accu geplaatst.

Opvallend is dat de S22 en S22 Plus kleinere accu’s hebben dan hun voorgangers. In de S21 zit namelijk een 4000 mAh-batterij en in de S21 Plus een 4800 mAh-exemplaar.

De oplaadsnelheid van de S22-modellen verschilt ook. Kies je voor de S22, dan laad je de accu op met maximaal 25 Watt. Met een S22 Plus of S22 Ultra kun je laden met maximaal 45 Watt, waardoor de accu veel sneller vol is. Goed om te weten is dat je de oplaadadapter zelf moet kopen, want Samsung levert alle drie de smartphones alleen met een usb-c-kabel.

4. Wel of geen S Pen

Er zijn nog meer verschillen tussen de Samsung Galaxy S22-modellen. Zo komt de S22 Ultra als enige van de drie met een S Pen. Dit is een stylus waar je (aan)tekeningen mee kan maken op het scherm van de smartphone. De S Pen is op te bergen in de behuizing van de smartphone en werkt draadloos via bluetooth.

Met zo’n styluspennetje doet de S22 Ultra veel denken aan Samsung’s Note-serie. De S22 en S22 Plus op hun beurt zijn typische S-smartphones, zonder pennetje.

5. Samsung Galaxy S22 verschillen: de prijzen

Het laatste grote verschil tussen de drie Galaxy S22-toestellen is de prijs. Zoals je in dit artikel leest, beschikt de Galaxy S22 Ultra over de beste specificaties. Daarom is deze smartphone is het duurst. Voor het instapmodel van de Galaxy S22 Ultra betaal je de adviesprijs van 1249 euro.

Voor de Galaxy S22 Plus start de adviesprijs bij 1049 euro en wil je een Galaxy S22, houd dan rekening met een adviesprijs vanaf 849 euro.

Alle drie de smartphones zijn er ook in duurdere configuraties met meer werk- en opslaggeheugen. Die kosten dan ook iets meer. De S22 Ultra is als enige van de drie S22-modellen met liefst 1TB opslagruimte te koop.

Meer over de Samsung Galaxy S22-lijn

Wil je meer weten over de Samsung Galaxy S22-serie? Lees dan vooral onze uitgebreide Galaxy S22 preview voor onze eerste indrukken van de drie smartphones. Of check het aankondigingsbericht, waarin we dieper ingaan op de features en beschikbaarheid van de S22-modellen.

