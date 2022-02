Samsung Galaxy S22 vs S20: een goed moment om over te stappen?

Wie nu een Samsung Galaxy S20 heeft, vraagt zich vast en zeker af of het zin heeft om over te stappen naar de Galaxy S22, het nieuwste model. Die vraag proberen we te beantwoorden in deze vergelijking tussen de ‘oude’ en nieuwe garde.

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20

Mensen doen steeds langer met hun smartphone en jaarlijks overstappen is allang niet meer ‘de norm’. Sterker nog, wanneer je nu met de Samsung Galaxy S21 rondloopt zijn er niet veel redenen om de kersverse opvolger in huis te halen, zo blijkt uit onze vergelijking tussen de twee.

Gaat die vlieger ook op voor de Samsung Galaxy S20 uit 2020? Daar gaan we achter komen door de toestellen tegenover elkaar te zetten. Dit is de grote Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20-vergelijking.

Scherm en design

Te beginnen met het uiterlijk. In grote lijnen lijken de Samsung Galaxy S22 en S20 op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen. De nieuwe smartphone heeft bijvoorbeeld een iconisch camera-eiland op de achterkant. Vergeleken met de grote, aandachtstrekkende lenzen van dit toestel ogen de camera’s van de Samsung Galaxy S20 een stuk bescheidener.

Verder is het noemenswaardig dat de Galaxy S22-reeks duurzamer is. Het metalen frame is bijvoorbeeld verstevigd en er zit een laagje sterk glas (Gorilla Glass Victus+) op zowel de voor- als achterkant. Verder is de achterkant van de S22 mat afgewerkt, in plaats van glimmend.

Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S20

Over glas gesproken: de Samsung Galaxy S20 heeft een iets groter scherm dan het nieuwe model: 6,2 tegenover 6,1 inch. En niet alleen qua formaat trekt het ‘oude’ model aan het langste eind, maar ook qua resolutie. De Samsung Galaxy S20 heeft namelijk een ppi (pixeldichtheid) van 563, terwijl de Samsung Galaxy S22 op 425 uitkomt. Met andere woorden: het oudere model heeft dus een scherper scherm dan de debutant.

Een kleine nuancering is dat het scherm van de Samsung Galaxy S22 iets feller kan. De helderheid gaat namelijk tot 1300 nits; de Samsung Galaxy S20 komt tot 1200 nits. Het is maar de vraag hoe zeer je dit verschil in dagelijks gebruik merkt.

De Samsung Galaxy S20 was (en is) verkrijgbaar in de kleuren blauw, grijs en roze. Ga je voor de Samsung Galaxy S22? Dan kun je kiezen uit goud, groen, wit en zwart.

Samsung Galaxy S22-familie Samsung Galaxy S20-familie

Grote verschillen in de camera

Op cameragebied zijn de veranderingen een stuk groter. De Samsung S22 heeft namelijk een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera. Deze vangt (dankzij de grotere pixels) een stuk meer licht op dan voorheen en maakt dus zelfs in de meest beroerde lichtomstandigheden degelijke kiekjes.

Verder is de beeldstabilisatie verbeterd (met minder schokkerige foto’s tot gevolg) en ook aan de software is gesleuteld. De Samsung Galaxy S20 moet het doen met ‘slechts’ een 12 megapixel-hoofdcamera.

Samsung Galaxy S22

Dit toestel trekt wel aan het langste eind als het op de telefotolens aankomt – op papier, tenminste. De Samsung Galaxy S20 heeft namelijk een 64 megapixel-zoomlens terwijl die van de S22 10 megapixels telt.

Staar je echter niet blind op de megapixels want in werkelijkheid is die van de S22 beter. Deze heeft namelijk 3x optische zoom – wat inhoudt dat je het beeld tot drie keer zonder kwaliteitsverlies dichterbij kunt halen – terwijl de S20 het met 1.1x optische zoom moet doen.

Verder hebben beide toestellen nog een groothoeklens (12 megapixel). Deze gebruik je, zoals de naam doet vermoeden, bijvoorbeeld voor het maken van wijde landschapsfoto’s. Tot slot hebben beide toestellen precies dezelfde 10 megapixel-selfiecamera.

Hardware wordt steeds krachtiger (en zuiniger)

Technologie gaat razendsnel en dus is het niet meer dan logisch dat de Samsung Galaxy S22 krachtiger is dan zijn voorganger van twee jaar daarvoor. De S22 is bijvoorbeeld als eerste Samsung-smartphone uitgerust met de zelfontworpen Exynos 2200-processor. Deze chip is stukken sneller en energiezuiniger dan de Exynos 990-chip van de Samsung S20.

Omdat de nieuwe chip beter met haar krachten omgaat, is het Samsung gelukt om de accu kleiner te maken. De Galaxy S22 heeft een accucapaciteit van 3700 mAh terwijl die van de S20 nog 4000 mAh is. We moeten de S22 nog uitgebreid testen, maar volgens Samsung gaat het nieuwe model minstens zo lang mee op één acculading als alle vorige modellen.

Helaas is er qua opladen weinig veranderd. Of toch niet? De Samsung Galaxy S22 wordt namelijk standaard zonder oplader in de doos geleverd. Dat is opvallend, want bij de Galaxy S20 zat nog ‘gewoon’ een 25 Watt-snellader. Samsung laat dit, naar eigen zeggen, voortaan achterwege vanuit milieu-overwegingen.

Samsung Galaxy S20

Als het op software aankomt kunnen we niet anders dan de loftrompet afsteken voor de Galaxy S22. Dit toestel heeft namelijk een ongekend sterk updatebeleid.

Samsung belooft de S22-serie vier grote Android-updates te geven. Aangezien het toestel bij uitkomst op Android 12 draait, wordt de telefoon dus sowieso bijgewerkt naar Android 13, 14, 15 én 16. Ook qua beveiligingsupdates valt niets te klagen. Samsung gaat de Galaxy S22-smartphones namelijk vijf jaar lang ondersteunen.

De Samsung Galaxy S20 heeft met de andere kant van de medaille te maken. Dit toestel verscheen met Android 10 aan boord en zou twee Android-updates krijgen. Inmiddels is Android 12 uitgerold, maar later maakte Samsung bekend de updatetermijn met één jaar te verlengen. Android 13 wordt dus de laatste versie-update voor dit toestel.

Prijzen

De Samsung Galaxy S20 kostte bij introductie 899 euro. Wie voor de variant met 5G-internet ging moest maar liefst 999 euro aftikken.

Inmiddels is het toestel flink gedaald en kun je een losse Samsung Galaxy S20 kopen vanaf ongeveer 650 euro. Haal je een Samsung Galaxy S20 met abonnement, dan smeer je deze kosten uit over een termijn van 12 of 24 maanden. Het voordeligst is een refurbished Samsung Galaxy S20. Zo’n toestel is eerder in gebruik geweest, maar helemaal gecontroleerd en waar nodig gerepareerd.

Een losse Samsung Galaxy S22 kost 849 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 128GB opslag. De versie met 256GB aan geheugen kost 899 euro. Uiteraard is de Samsung Galaxy S22 ook met abonnement verkrijgbaar. Het toestel is vanaf 11 maart 2022 in Nederland te koop en via onderstaande prijsvergelijker kun je de beste deals vergelijken.

Conclusie Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20-vergelijking

Dus, heeft het zin om de overstap te maken? Wel als je waarde hecht aan een flink verbeterde camera en krachtigere hardware. Verder heeft de Samsung Galaxy S22 een indrukwekkend updatebeleid en wordt het toestel zeker weten tot en met Android 16 bijgewerkt.

Op de kwaliteit van de Samsung Galaxy S20 valt echter weinig af te dingen. Het toestel komt nog steeds goed mee en is wat dat betreft niet aan vervanging toe. Wanneer Android 13 uitkomt wordt het wel spannend, want dat is de laatste Android-update die de smartphone krijgt. Vanaf dan is het een goed moment om naar een andere smartphone te kijken.

