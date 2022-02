Samsung Galaxy S22 vs S21 FE: de 5 belangrijkste verschillen

Op het eerste gezicht lijken de Samsung Galaxy S22 en S21 FE behoorlijk op elkaar. Maar, wie verder kijkt ontdekt dat de toestellen zeker niet identiek zijn. In deze Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 FE-vergelijking zetten we telefoons tegenover elkaar.

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 FE

We hebben er lang op gewacht, maar eindelijk heeft Samsung haar nieuwe paradepaardjes gepresenteerd.

De kersverse S22-serie bestaat uit drie toestellen. Naast het instapmodel kun je ook voor de betere (en dus duurdere) Plus- of Ultra-variant gaan. Omdat de Samsung Galaxy S21 FE, die in januari van dit jaar verscheen, qua prijs dicht bij de ‘gewone’ Samsung Galaxy S22 ligt gaan we deze twee vergelijken.

1. Prijs: het gaat om de kleintjes

“We vinden de S21 FE een aanrader, maar we adviseren je wel om te wachten totdat ‘ie in prijs is gedaald”, zo schreven we eerder dit jaar in de review van de Samsung Galaxy S21 FE. Dit toestel heeft een officiële adviesprijs van 749 euro, maar is inmiddels voor ruim honderd euro minder op de kop te tikken.

Samsung Galaxy S21 FE adviesprijzen:

Instapmodel met 6GB RAM en 128GB opslag: 749 euro

Deluxe-model met 8GB RAM en 256GB opslag: 819 euro

De Samsung S22 kost bij aanvang iets meer. Het toestel is net zo duur als zijn voorganger, de Samsung Galaxy S21, en begint dus bij 849 euro. Hij heeft standaard 8GB aan werkgeheugen (RAM) aan boord. Wel kun je de opslagcapaciteit voor een meerprijs verdubbelen naar 256GB.

Samsung Galaxy S22 adviesprijzen:

Instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslag: 849 euro

Deluxe-model met 8GB RAM en 256GB opslag: 899 euro

2. Scherm, formaat en kleuren

De Samsung Galaxy S21 FE is een slag groter dan de S22. Eerstgenoemde is niet alleen langer, maar ook breder en (ietjes) dikker. Dit heeft vooral met het scherm te maken. De S21 FE heeft een 6,4 inch-amoled-scherm, terwijl de kersverse S22 0,3 inch kleiner is.

Onderdeel Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S21 FE Afmetingen in millimeters (lengte, breedte, dikte) 146 x 70.6 x 7.6 155.7 x 74.5 x 7.9 Gewicht in gram 167 177 Scherm 6,1 inch 6,4 inch Resolutie 2340 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Pixels per inch (hoger = beter) 422 411

Hierdoor hebben de toestellen ook een andere beeldverhouding, al zijn beide schermen langwerpig. De S21 FE heeft een 20 bij 9-beeldverhouding, terwijl de S22 een ratio van 19.5 bij 9 heeft (die dus iets minder langwerpig is). Qua resolutie trekt de S22 nipt aan het langste eind. Dit toestel heeft een iets hogere pixeldichtheid en is daarmee dus scherper.

Beide telefoons zijn in vier kleuren verkrijgbaar. Bij de Samsung Galaxy S22 kun je kiezen uit groen, roze, wit en zwart. De Samsung Galaxy S21 FE is in het wit, grijs, lavendelpaars en olijfgroen verkrijgbaar.

3. Inzoomen op de camera’s

Deze Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 FE-vergelijking is niet compleet zonder het over camera’s te hebben. Dit is namelijk één van de grootste verschillen tussen beide toestellen en de S22 trekt zonder meer aan het langst eind.

Deze telefoon heeft namelijk een 50 megapixel-hoofdcamera, terwijl de S21 FE het met ‘slechts’ een 12 megapixel-exemplaar moet rooien. De S22 maakt bovendien gebruik van een speciale cameratechniek die pixels samensmelt, waardoor de kwaliteit van kiekjes omhoogschiet.

Samsung Galaxy S22

De verschillen tussen de overige twee camera’s achterop zijn minder klein. Zo heeft de S22 een 10 megapixel-telefotolens tegenover de 8 megapixel-versie van de S21 FE. Deze zoomlens gebruik je om tijdens het fotograferen het beeld tot 3x dichterbij te halen.

Verder hebben beide toestellen nagenoeg dezelfde 12 megapixel-groothoeklens, die je bijvoorbeeld gebruikt om landschappen of grote groepen mee vast te leggen. Die van de S21 FE heeft een minuscuul grotere kijkhoek (waardoor ‘ie een groter gebied kan fotograferen), maar het is zeer de vraag of je dit in dagelijks gebruik merkt.

Aan de voorkant zijn de verschillen groter. Zo heeft de Samsung Galaxy S21 FE een selfiecamera met een resolutie van 32 megapixel, terwijl de S22 een bescheidener 10 megapixel-exemplaar heeft.

4. Hardware: Exynos vs Snapdragon

Een primeur voor de Samsung Galaxy S22. Samsungs kersverse paradepaardje is uitgerust met de eveneens gloednieuwe Exynos 2200. Deze processor komt uit de eigen stal en is op het 4 nanometer-procedé gebakken. Hierdoor is de chip razendsnel en helemaal voorbereid op de toekomst.

De Samsung Galaxy S21 FE wordt aangestuurd door de Snapdragon 888 van Qualcomm. Deze chip is in theorie minder snel dan de Exynos 2200, maar alleen de echte fanatiekelingen zullen dit verschil merken. In praktijk zijn beide processors snel genoeg om zelfs de meest veeleisende apps (zoals games) zonder problemen af te spelen. Ook de komende jaren kun je nog met beide chips vooruit.

Samsung Galaxy S21 FE.

Een stuk belangrijker is het verschil in werkgeheugen. De instapversie van de Samsung Galaxy S21 FE heeft 6GB aan RAM, terwijl de S22 8GB heeft. In theorie kan laatstgenoemde dus meer apps tegelijkertijd draaien voordat ‘ie begint te stotteren.

5. Grotere accu is langer plezier

Stiekem is accucapaciteit een van de belangrijkste onderdelen van een telefoon. Wat heb je immers aan een toestel die om de haverklap aan de oplader moet omdat de batterij snel leeg is?

De Samsung Galaxy S21 FE heeft met zijn 4500 mAh een grotere accu dan de Samsung Galaxy S22, die tot 3700 mAh aan capaciteit komt. In theorie kun je de FE dus langer gebruiken dan het nieuwere model. Houd er wel rekening mee dat dit toestel een groter scherm heeft en dus ook meer energie verbruikt.

Gelukkig ondersteunen beide smartphones snelladen (met maximaal 25 Watt-vermogen) zodat je batterij snel vol zit. Die snellader moet je wel zelf aanschaffen, want zowel de S22 als S21 FE worden zonder oplader geleverd.

Conclusie Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 FE-vergelijking

De Samsung Galaxy S22 en S21 FE zijn erg aan elkaar gewaagd. Wel zijn er enkele duidelijke verschillen. De S22 heeft bijvoorbeeld een betere camera en een krachtigere processor. Ook het scherm is net iets beter.

Daartegenover heeft de Samsung Galaxy S21 een grotere accu (maar ook een groter en dus energie veeleisend scherm) en een betere selfiecamera. Ook is het toestel goedkoper.

Kopen

Wil je de Samsung Galaxy S22 kopen? Met onderstaande prijsvergelijker kun je alle aanbiedingen van webwinkels filteren op opslagcapaciteit, kleur en prijs. Je kunt zowel een losse Samsung Galaxy S22 als Samsung Galaxy S22 met abonnement op de kop tikken. Het toestel ligt vanaf 11 maart in de winkels.

Ga je liever voor de goedkopere variant? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres. Via onderstaande prijsvergelijker vind je makkelijk en snel de beste deal. Je kunt zowel zoeken naar een Samsung Galaxy S21 FE met abonnement als naar een losse Samsung Galaxy S21 FE.

