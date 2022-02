Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S21: het overstappen waard, of niet?

De Samsung Galaxy S22 lijkt sterk op zijn voorganger, maar er zijn wel degelijk belangrijke verschillen tussen de twee. Die zetten we in dit artikel op een rijtje. Dit is de grote Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21-vergelijking.

Vergelijking: Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21

Niet geheel verrassend bestaat de opvolger van de S21-serie uit drie toestellen. Het absolute vlaggenschip, de Samsung Galaxy S22 Ultra, is vanaf 25 februari te koop. Op de ‘gewone’ Samsung Galaxy S22 en Samsung Galaxy S22 Plus moeten we iets langer wachten. Deze toestellen liggen vanaf 11 maart in de winkels.

Loop je nu rond met een Samsung Galaxy S21 en denk je eraan om over te stappen? Dan is dit artikel jou op het lijf geschreven. In deze Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21-vergelijking zetten we de oude en nieuwe Samsung-paradepaardjes tegenover elkaar.

Design, afmetingen en scherm

Om maar direct met de deur in huis te vallen: wie de Samsung Galaxy S22 naast zijn voorganger legt moet goed kijken om ze uit elkaar te houden. De toestellen lijken namelijk behoorlijk op elkaar en hebben nagenoeg hetzelfde design.

Wel is de Samsung Galaxy S22 iets compacter dan zijn voorganger. Het scherm komt uit op 6,1 inch; de Samsung Galaxy S21 heeft een 6,2 inch-display. Omdat de pixeldichtheid nagenoeg hetzelfde blijft, is hierdoor de beeldverhouding ietsjes veranderd. De S22 heeft een ratio van 19.5 bij 9, terwijl de S21 20 bij 9 meet. De opvolger heeft dus een iets minder langwerpig scherm.

Samsung Galaxy S22-familie Samsung Galaxy S21-familie

Verder heeft Samsung het metalen frame iets verstevigd en is de S22 voorzien van een laagje sterk glas (Gorilla Glass Victus+) op zowel de voor- als achterkant.

Ook belangrijk: de Samsung Galaxy S22 is in nieuwe kleuren verkrijgbaar. Je kunt het toestel in het goud, groen, wit en zwart kopen. Het model van vorig jaar is verkrijgbaar in het grijs, paars, rosé goud en wit.

Alle ogen op de camera

Bij de camera’s zijn wél belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De Samsung Galaxy S22 heeft namelijk een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera. Deze houdt het hoofd zelfs in de meest benarde lichtomstandigheden koel, zoals wanneer je ‘s avonds wil fotograferen.

De primaire camera van het nieuwe Samsung-vlaggenschip vangt meer licht op dankzij de grotere pixels en ook aan de software is gesleuteld. Dankzij de verbeterde beeldstabilisatie is het bijvoorbeeld nog makkelijker geworden om scherpe kiekjes en video’s te maken. De Samsung Galaxy S21 moet het doen met ‘slechts’ een 12 megapixel-hoofdcamera.

Verder gebruikt Samsung in het nieuwe model een verbeterde telelens (van 10 megapixel). De Galaxy S22 kan hierdoor tot 3x optisch inzoomen, dus nagenoeg zonder kwaliteitsverlies, terwijl de S21 tot slechts 1.1x optische zoom komt. Je kunt wel verder inzoomen met de 64 megapixel-telelens, maar dan holt de kwaliteit achteruit.

Aan de groothoeklens is niet gesleuteld. Zowel de kersverse Samsung Galaxy S22 als Galaxy S21 hebben een 12 megapixel-groothoeklens. Zoals je aan de naam kunt aflezen gebruik je deze om wijde foto’s te maken, bijvoorbeeld van een landschap of een groot gezelschap. Ook de 10 megapixel-selfiecamera van het nieuwe model kennen we van de Samsung Galaxy S21.

Snellere chip, kleinere accu

De nieuwe Samsung-smartphones draaien op de Exynos 2200. Deze nieuwe chip is met behulp van een nieuwe techniek gemaakt en volgens Samsung krachtiger dan de processor van de Galaxy S21-serie. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft de Exynos 2200-chip zelfgemaakt en belooft niet alleen rauwe processorkracht, maar ook betere batterijprestaties.

Dat komt goed uit, want de opvolger van de Samsung Galaxy S21 heeft een kleinere accu. De S22 heeft een capaciteit van 3700 mAh terwijl de voorganger op 4000 mAh uitkomt. Gelukkig kunnen beide toestellen wel snel opladen met maximaal 25 Watt aan vermogen. Die (snel)lader moet je er wel zelf bij kopen, want in de verpakking van de S22 zit alleen een oplaadkabeltje.

Als het op software aankomt trekt de Samsung Galaxy S22 zonder twijfel aan het langste eind. De fabrikant belooft de nieuwe serie namelijk beter en langer van updates te voorzien.

De S22-serie krijgt vier grote Android-updates en draait bij uitkomst op Android 12, de nieuwste versie. In de toekomst wordt de telefoon dus geüpdatet naar Android 13, 14, 15 én 16. Ook qua beveiligingsupdates valt er niets te klagen: Samsung gaat de S22-serie vijf jaar lang ondersteunen.

De Samsung Galaxy S21 werd begin 2021 onthuld en toen beloofde men drie versie-updates uit te brengen. Daar plakte men bij de onthulling van de S22 één jaar bij. Inmiddels draait het toestel op Android 12, dus de overstap naar versie 13, 14 en 15 pak je als S21-bezitter zeker mee. Verder staan er nog vier van de beloofde vijf jaar aan beveiligingspatches op de planning.

Prijs en wanneer kun je de nieuwe Samsung kopen?

Aan de prijs is niet gesleuteld. De Samsung Galaxy S21 had bij aanvang een adviesprijs van 849 euro, net als de S22 nu. Uiteraard is het oude model inmiddels wel flink in prijs gedaald. Dat is goed voor de prijs-kwaliteitsverhouding.

Wil je de Samsung Galaxy S21 kopen? In onderstaande prijsvergelijker vind je een overzicht van alle deals. Je kunt zelf gemakkelijk filteren op zaken die jij belangrijk vindt, zoals kleur, prijs en/of levertijd. Er staan niet alleen aanbiedingen voor een losse Samsung Galaxy S21 in de lijst, maar ook voor deals met abonnement.

Wie de Samsung Galaxy S22 wil kopen moet nog even geduld hebben. Hij ligt vanaf 11 maart in de winkels. Bestel je voor die tijd, dan krijg je een gratis setje Samsung Galaxy Buds Pro bij je bestelling. Deze oordopjes kosten los ongeveer 119 euro.

