Downloaden: de officiële wallpapers van de Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22 is eindelijk aangekondigd en hoewel de release nog eventjes op zich laat wachten, kun je de officiële wallpapers al wel downloaden. Zo krijg je een vleugje van de smartphone op je eigen toestel.

Download de Samsung Galaxy S22-wallpapers

Deze week zijn eindelijk de nieuwe toptoestellen van Samsung uit de doeken gedaan. De Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra liggen binnenkort in de winkels en volgen de S21-telefoons van vorig jaar op. De officiële wallpapers van de S22-reeks, die standaard op de smartphones staan, kun je nu downloaden.

Website XDA Developers heeft de achtergronden verzameld en online gezet. Het gaat om twaalf wallpapers met fraaie kleuren en abstracte vormen. Ze hebben een hoge resolutie (2340 bij 2340 pixels), waardoor ze op iedere Android-telefoon scherp ogen. Je kan de plaatjes downloaden via deze link en vervolgens instellen op je eigen smartphone.

Samsung S22: dit is er verbeterd

De Samsung Galaxy S22 is het nieuwe vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De smartphone is minder vernieuwend dan zijn voorgangers, maar biedt alsnog een aantal toffe verbeteringen. Zo is het design licht aangepakt en maken de camera’s betere foto’s. Vooral in het donker moeten kiekjes beter ogen.

Ook heeft de S22 een snellere processor dan de S21 en een compacter 6,1 inch-scherm. Over het display gesproken: de helderheid is verbeterd, waardoor je ook bij veel licht het scherm nog goed kan aflezen. Opvallend is dat de accu iets is gekrompen (van 4000 naar 3700 mAh), maar volgens Samsung zou de telefoon net zo lang meegaan als de Galaxy S21.

Bij de S22 Ultra zien we veel meer vernieuwingen. Zo heeft de smartphone een ander design, waardoor hij lijkt op een Note-smartphone. De S Pen, het pennetje waarmee je (aan)tekeningen kan maken op het scherm, zit in de behuizing en kennen we ook van de Note-reeks. Verder heeft de Ultra een grotere batterij, de beste camera’s en het grootste scherm.

Wil je meer weten? Check ook het aankondigingsartikel van de Samsung Galaxy S22 voor alles wat je moet weten. We hebben de S22 al eventjes getest en in de preview lees je onze bevindingen. De S22 en S22 Plus liggen op 11 maart in de winkels voor 849 en 1049 euro. De S22 Ultra verschijnt al eerder (25 februari) en is met 1249 euro een stuk duurder. De Galaxy S22 pre-orderen kan al, maar Android Planet geeft ook een exemplaar weg. Doe dus gauw mee aan de winactie.

