Gerucht: dit is wanneer de Samsung Galaxy S22 én S21 FE uitkomen

Het begint steeds duidelijker te worden wanneer Samsung de Galaxy S22-serie wil uitbrengen. Ook een doorgaans betrouwbare bron verwacht nu een release eind december of in januari. Opvallend: Samsung zou tegelijkertijd de uitgestelde S21 FE lanceren.

‘Galaxy S22 komt over een paar maanden’

De bekende Chinese telecomlekker, die zich op Twitter voordoet als Ice Universe, claimt dat Samsung de S22-reeks eind december of in januari uitbrengt. De bron geeft geen toelichting en het blijft een gerucht, dus neem de informatie met een korreltje zout. Ice Universe staat wel bekend om zijn goede contacten binnen Samsung en heeft in het verleden vaker als eerste nieuws gebracht dat achteraf bleek te kloppen.

Er gaan al langere tijd geruchten over de aankomende Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. Zo zou de massaproductie in november starten, wordt de S22 mogelijk kleiner dan de S21 en zijn er renders van de S22 (Plus) gelekt die het ontwerp prijsgeven.

Uitgestelde S21 FE nog niet uit beeld

Opmerkelijk is dat Ice Universe claimt dat Samsung de S21 FE tegelijk met de S22-serie wil uitbrengen. De S21 FE is een goedkopere variant van de S21 en leek in augustus uit te komen. Het toestel is echter nog steeds niet aangekondigd en volgens steeds meer geruchten zou Samsung de smartphone zelfs op het laatste moment geschrapt hebben vanwege productieproblemen.

De Chinese lekker stelt echter dat de S21 FE er wel degelijk aankomt, al laat het toestel dus nog maanden op zich wachten. Als deze claim klopt, gebruikt Samsung de komende maanden vermoedelijk om zoveel mogelijk S21 FE-exemplaren te produceren.

