Dit zijn de 5 beste alternatieven voor de Samsung Galaxy S23

De nieuwe Samsung Galaxy S23-serie bestaat uit drie strakke smartphones, maar de concurrentie heeft ook veel te bieden. Wil je weten wat? Lees dan snel verder. Dit zijn de vijf beste alternatieven voor de Samsung Galaxy S23.

Goede alternatieven voor de Samsung Galaxy S23

Deze week kondigde Samsung de Galaxy S23-serie officieel aan. De smartphones zijn weer flink verbeterd, maar ook een stuk duurder, zoals je kunt lezen in onze preview. Bovendien zit de concurrentie natuurlijk niet stil. Ben je benieuwd naar goede alternatieven voor de Samsung Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra? Hieronder zetten we er, in willekeurige volgorde, vijf op een rij.

Samsung Galaxy S22

Het lijkt misschien een beetje flauw, maar de voorganger van de S23, de Samsung Galaxy S22, is nog steeds een prima smartphone. Het 6,1 inch-oled-scherm is vrijwel hetzelfde en ook aan de camera’s heeft Samsung amper gesleuteld. Bovendien haal je het toestel nu honderden euro’s goedkoper in huis dan zijn jongere broertje.

Wat je daarvoor inlevert? De Snapdragon 8 Gen 2-chip van de S23 is een stuk rapper én zuiniger dan Samsungs eigen Exynos 2200-processor in de S22. Dat oudere toestel heeft ook een krappere accu, waardoor de batterijduur minder goed is.

Omdat de S22 ouder is, wordt hij daarnaast een jaar minder lang ondersteund. Samsung heeft gelukkig een uitstekend updatebeleid, waardoor je nog een hele poos met het toestel vooruit kunt. Vooral als je niet per se de nieuwste en snelste processor nodig hebt, is de Galaxy S22 ook in 2023 een prima koop.

Lees onze review van de Samsung Galaxy S22

Google Pixel 7 (Pro)

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Pixels die je officieel in Nederland kunt krijgen. Het zijn uitstekende smartphones die zich vooral qua camera’s prima kunnen meten met de Samsung Galaxy S23-serie. Bovendien zijn ze nog een stuk voordeliger ook.

Met de Google Pixel 7 beschik je over een 50 megapixel-hoofdcamera, die tot de beste op de markt behoort. Daarnaast schiet je wijdere plaatje met de 12 megapixel-groothoeklens. Als je het Pro-model koopt, krijg je er nog een 48 megapixel-telelens bij, waarmee je vijf keer optisch kunt inzoomen. Dankzij Googles uitstekende software zien foto’s er vaak indrukwekkend uit.

In het dagelijks gebruik zijn de Pixels erg snel, maar als je zware games speelt, heeft de S23 wel een streepje voor. De gebruikte Snapdragon-chip is simpelweg rapper dan Googles eigen Tensor G2-processor. Bovendien krijgen de Pixels in de toekomst ‘maar’ drie nieuwe versies van Android en de S23-modellen vier.

De gewone Pixel 7 is met zijn 6,3 inch-scherm een goed alternatief voor de kleinste Galaxy S23. De Pixel 7 Pro heeft een groter 6,7 inch-scherm en valt daarmee precies tussen de S23 Plus (6,6 inch) en die S23 Ultra (6,8 inch) in.

Lees onze review van de Google Pixel 7 (Pro)

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola richtte zich jarenlang vooral op goedkope smartphones, maar is inmiddels helemaal terug in het high-end segment. De Motorola Edge 30 Ultra heeft een groot 6,67 inch-oled-scherm met gebogen randen en is daarmee vooral een goed alternatief voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. De Edge 30 Ultra laadt met 125 Watt bijna drie keer zo snel op, en dat is een groot pluspunt.

De Motorola biedt verder een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die niet veel onderdoet voor de processor in de Galaxy S23 Ultra. Hij beschikt ook net als dat toestel over een 200 megapixel-hoofdcamera. Verder krijg je een 50 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-telelens. Daar kun je helaas slechts 2x mee inzoomen, terwijl de Samsung tot 10x optische zoom mogelijk maakt.

Ook op softwaregebied wint Samsung. Motorola geeft de Edge 30 Ultra upgrades tot en met Android 15 en beveiligingsupdates tot de zomer van 2025. Samsung gaat tot Android 17 en begin 2028.

De Motorola heeft echter één erg groot voordeel: de prijs. Je haalt het toestel inmiddels voor ongeveer 750 euro in huis. Voor de Samsung Galaxy S23 Ultra betaal je bijna het dubbele (!).

Lees onze review van de Motorola Edge 30 Ultra

OnePlus 11

Ook de OnePlus 11 is met zijn 6,7 inch-oled-scherm een grote smartphone. Hij draait net als de Galaxy S23-serie op de Snapdragon 8 Gen 2-chip en biedt hetzelfde, uitstekende updatebeleid. OnePlus maakt de Nederlandse prijzen pas op 7 februari bekend, maar dat het toestel goedkoper wordt dan de S23 Plus en de S23 Ultra staat wel vast. Bovendien laadt de OnePlus 11 met 100 Watt veel sneller op.

Uiteraard heeft OnePlus wel wat concessies moeten doen. Zo ontbreekt draadloos laden, is het toestel officieel niet waterdicht en zijn de camera’s minder veelzijdig. Je krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een telelens.

Die heeft een resolutie van 32 megapixel, maar haalt het beeld slechts 2x dichterbij. Je schiet prima kiekjes met de OnePlus 11, maar voor fervente fotografen is het misschien niet voldoende.

Lees meer over de OnePlus 11

Asus Zenfone 9

Ga je toch liever voor een maatje kleiner? De Asus Zenfone 9 heeft een nog iets compacter scherm dan de Galaxy S23. Dat meet 5,9 inch en laat zich dus prima met één hand bedienen. Het is bovendien een fraai oled-display dat er dankzij de hoge verversingssnelheid ook erg soepel uitziet.

Onder de motorkap zit weer een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip waarmee je nog jaren vooruit kunt. De accucapaciteit bedraagt 4300 mAh, wat 400 mAh meer is dan de Galaxy S23. Qua batterijduur heb je dan ook niets te klagen. De oplaadsnelheid bedraagt 30 Watt. Dat is niet erg snel, maar wel iets rapper dan de 25 Watt van de S23.

Het grootste nadeel van deze Asus is het softwarebeleid. De Zenfone 9 draait inmiddels op Android 13 en krijgt nog slechts één grote upgrade naar Android 14. Na de zomer van 2024 ontvang je bovendien geen beveiligingsupdates meer.

Het toestel heeft verder een prima 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere kiekjes. Een telelens om optisch mee in te zoomen ontbreekt helaas.

Lees onze review over de Asus Zenfone 9

Welke Samsung Galaxy S23-alternatieven ken jij?

Dat waren ze, onze vijf beste alternatieven voor een Samsung Galaxy S23. Mis jij een toestel in dit rijtje? Laat het vooral weten in de reacties onder dit artikel.

Zoals gezegd lees je binnenkort onze reviews over de Samsung S23-serie op deze website. Weet je al zeker dat je een S23 gaat aanschaffen? In de prijsvergelijker hieronder vind je beste deals.

