Android 14 voor Samsung Galaxy S23 nu beschikbaar in Nederland

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover: Samsung rolt Android 14 uit naar de Galaxy S23-serie. De update brengt ook One UI 6 naar je toestel. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na een testperiode brengt Samsung Android 14 nu officieel uit voor de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. De nieuwe versie van het besturingssysteem werd op 4 oktober gelanceerd, gelijktijdig met de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De Koreaanse fabrikant is er dus vrij snel bij. Samsung legt de eigen One UI 6-schil over de software heen.

De update is ongeveer 3GB groot en per direct beschikbaar in Nederland. Je krijgt automatisch een melding als Android 14 voor jouw toestel beschikbaar is. Duurt dat je te lang? Je kunt ook handmatig checken of hij klaar staat door de instellingen te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en hier op ‘Downloaden en installeren’ te tikken.

Omdat het een flink pakket is, raden we je aan om de software via wifi te downloaden. Ook zouden we vooraf een back-up van je smartphone maken. Zo voorkom je dat er belangrijke data verloren gaat als er iets tijdens het updaten iets misloopt. Ga je installeren? Leg je toestel dan voor de zekerheid aan de oplader, zodat je niet zonder batterijsap komt te zitten.

Lezer Georg stuurde ons deze screenshots. Bedankt Georg!

Nieuw in Android 14 en One UI 6

Zoals je in onze review van Android 14 kunt lezen, is het een vrij magere update. De nieuwe software maakt je Samsung vooral persoonlijker. Zo kun je het vergrendelscherm aanpassen aan jouw wensen. Ook zijn de flitsmeldingen uitgebreid. Daarnaast focust Google op privacy en toegankelijkheid.

Verder krijg je in One UI 6 een nieuw Snelle instellingen-paneel, dat je gemakkelijker toegang geeft tot de functies die je het meest gebruikt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer krijgt mijn Samsung Android 14?

Loop je rond met een ouder toestel van Samsung, zoals de Galaxy S22? Dan moet je nog even geduld hebben. De meest recente toestellen krijgen altijd als eerste een update naar de nieuwe Android-versie. Vermoedelijk volgen oudere smartphones uit de dure S-serie in de komende weken. Goedkopere A-toestellen komen later aan de beurt. Voor meer informatie kun je terecht in ons Android 14 update-overzicht.

Heb jij Android 14 al geïnstalleerd op je Samsung Galaxy S23? Wat vind je van de nieuwe software? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Lees het laatste nieuws over Samsung: