Samsung Galaxy S23-gebruikers melden problemen met Android Auto

De Samsung Galaxy S23-serie is onlangs aangekondigd, maar sommige gebruikers ervaren verbindingsproblemen met Android Auto. Daardoor is het gebruiken van de slimme autoradio een stuk onhandiger.

Geen automatische verbinding met Samsung Galaxy S23

Android Auto is speciale software voor infotainmentsystemen in moderne auto’s. Door middel van een usb-kabel of bluetooth verbindt je telefoon met je autoscherm, maar dat gaat bij gebruikers van een Samsung Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra mis. De smartphones verbinden namelijk niet automatisch of helemaal niet met Android Auto. Daardoor gaat muziek luisteren of navigeren ineens een stuk moeilijker achter het stuur.

Tientallen gebruikers melden de verbindingsproblemen op de Google Support-pagina en ook via Reddit delen gebruikers dit probleem. Waar het in de kern aan ligt is niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zit de oplossing in een software-update. Google verzamelt in ieder geval de technische gegevens van zij die het probleem ondervinden.

Het is niet de eerste keer dat Samsung-smartphones problemen hebben met Android Auto. De Galaxy S22-telefoons van vorig jaar hadden daar na lancering ook moeite mee. Gebruikers kregen dan in plaats van de Android Auto-interface een zwart scherm te zien. Pas na zo’n zeven maanden werden de meeste problemen verholpen met een update.

Hopelijk hoeven we dit keer niet zo lang op Samsung te wachten, maar komt er snel een oplossing. Sommige gebruikers melden namelijk dat dit probleem voor hen al reden genoeg is om over te stappen op een andere smartphone.

Meer over Android Auto

Met Android Auto verbind jij je telefoon aan je auto. Het scherm in het midden van je wagen verandert in een interface met apps die daarmee werken. Zo luister je gemakkelijk je favoriete muziek via Spotify, navigeer je door de stad met Google Maps en word je op je wenken bediend door de Google Assistent.

Bij steeds meer moderne voertuigen is Android Auto standaard ingebouwd, maar je kunt ook zelf een moderne autoradio inbouwen. Check daarvoor onze lijst met vijf inbouwradio’s die Android Auto naar jouw wagen brengen. Heb je al Android Auto en wil je het maximale eruit halen? Lees dan onze vijf handige Android-Auto tips.

Kijk je liever? Check dan onze YouTube-video hieronder!

