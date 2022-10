Gerucht: Samsung Galaxy S23 krijgt grotere accu

Er is een nieuw gerucht opgedoken over de Samsung Galaxy S23. Volgens een betrouwbare smartphonelekker krijgt het aanstaande vlaggenschip een grotere batterij.

‘Samsung Galaxy S23-batterij wordt iets groter’

De Samsung Galaxy S23 laat nog maanden op zich wachten, maar dat weerhoudt smartphone-insiders er niet van om nieuwe informatie te delen. De bekende lekker Digital Chat Station heeft op Weibo (een Chinees sociaal netwerk) nieuwe details geplaatst. Samsung zou de Galaxy S23 namelijk voorzien van een grotere accu.

De accu zou een capaciteit hebben van 3900 mAh, wat iets groter is dan de batterij van de Galaxy S22 (3700 mAh). Hoewel de accu groter wordt, krijgt de S23 opnieuw een scherm van 6,1 inch. Samsung zou er echter voor kiezen om de behuizing ietsjes langer en breder te maken. Veel ga je hier in de praktijk waarschijnlijk niet van merken.

Gelekte render van de Samsung S23

Het is onduidelijk of de Samsung S23 Plus en S23 Ultra, die ook worden verwacht, ook grote accu’s krijgen. Verder weten we nog niet of Samsung de oplaadsnelheid verbetert, maar de verwachting is van niet. Volgens eerdere geruchten houdt de fabrikant vast aan een maximale laadsnelheid van 25 Watt, wat verre van geweldig is.

Een grotere accu zou overigens geen overbodige luxe zijn bij de Galaxy S23. Zijn voorgangers, de S22 en S21, blinken namelijk niet uit op batterijgebied. Zoals je in de Samsung Galaxy S22 review kan lezen, gaat de telefoon doorgaans maar één dag mee – maar moet je ‘m soms ook nog voor het einde van de dag opladen. Bij de oudere S21 is dit niet anders.

Wat we al weten over de Samsung S23

Hoewel de Samsung Galaxy S23-telefoons nog niet zijn aangekondigd, is er inmiddels het nodige over de toestellen bekend. Zo zouden ze een Snapdragon 8 Gen 2-processor krijgen, wat de snelste mobiele chip van volgend jaar wordt. Fabrikant Qualcomm moet deze processor nog aankondigen.

Daarnaast lijkt het erop dat Samsung niet te veel wijzigt aan het design van de S23-telefoons. Op de achterkant wordt waarschijnlijk wel iets aangepast: de camera’s zitten niet meer in een ‘eiland’, maar zijn los op de behuizing ‘geplakt’. Dat blijkt uit gelekte renders van de Samsung Galaxy S23.

Het bedrijf zou ook de camera’s sterk willen verbeteren, door bijvoorbeeld een 200 megapixel-hoofdcamera te introduceren. Verder zijn er nog weinig details bekend. De verwachting is dat de S23-lijn begin volgend jaar, waarschijnlijk ergens in januari of februari, uit de doeken wordt gedaan.

