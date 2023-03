Samsung brengt grote camera-update naar Galaxy S23-smartphones

Samsung brengt een grote update naar de camera’s op de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. Het gaat om snellere en betere autofocus, een scherpere groothoeklens en meer. Je leest het hier.

De Samsung Galaxy S23-serie zijn sinds begin februari in Nederland te koop. De S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn snelle en zuinige toestellen met een indrukwekkend stel camera’s op de achterkant. Hier en daar verschenen echter klachten over de camera’s. Zo zagen sommige gebruikers een groene lijn op foto’s en bij andere knipperde het beeld tijdens het filmen.

Samsung probeert deze problemen en meer te verhelpen met de nieuwste camera-update. Hij verschijnt als eerst in Zuid-Korea, maar komt snel naar andere landen. We zetten alvast voor je op een rijtje wat er is verbeterd.

Het maken van een foto gaat nu boven de juiste autofocus. Mocht je bijvoorbeeld het perfecte moment willen vastleggen, dan staat je S23 dat nu toe, zelfs als de camera nog niet is scherpgesteld. Wil je iedere keer de scherpste foto? Dan schakel je dit gewoon in via de instellingen.

Scherpte en prestaties bij weinig licht zijn verbeterd. Vooral op de groothoeklens, wanneer je gebruikmaakt van digitale beeldstabilisatie. Het beeld zal dan minder knipperen. Beeldstabilisatie is ook verbeterd wanneer je filmt in full-hd met 60 beelden per seconde.

Door de verfijnde beeldstabilisatie, is fotograferen in 50 of 200 megapixel ook verbeterd. Ook daar zul je minder knipperend beeld voorbij zien komen. Daarnaast zijn deze hoge resoluties nu nog scherper gemaakt.

Ook de galerij-app is onder handen genomen. Je kunt nu namelijk foto’s verwijderen die nog worden verwerkt door je smartphone. Ook zul je geen groene lijn links in je foto meer zien. De camera-app presteert volgens Samsung nu beter met bewegende onderwerpen en gezichtsherkenning is aangescherpt. Die werkte soms niet na een videobelletje.

Wij zijn blij met de komst van deze update. Zoals gezegd verwachten we ‘m snel ook in Nederland, hopelijk met de uitrol van de april-beveiligingsupdate. Of de verbetering ook het S23-probleem oplossen met wazige foto’s, is niet bekend. Daarvoor moeten we nog even wachten.

Weten wanneer jouw smartphone een update ontvangt? Check dan ons wekelijkse update-overzicht. Check voor onze ervaringen met de Galaxy S23 en S23 Ultra de uitgebreide geschreven reviews. Kijk je liever? Bekijk dan onze videoreview hieronder.

