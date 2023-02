Samsung Galaxy S23 camera: dit zijn de grootste verbeteringen

Zoals ieder jaar besteedde Samsung bij de Galaxy S23-toestellen weer flink wat aandacht aan de camera’s. In dit artikel zetten we de belangrijkste verbeteringen op een rij.

Zo verbeterde Samsung de camera’s van de Galaxy S23

Vorig jaar vernieuwde Samsung de camera’s van de Galaxy S22 en S22 Plus aanzienlijk. De telefoons kregen een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera én een verbeterde telelens, waarmee je 3x in kunt zoomen. Daarnaast beschikte de toestellen ook weer over de vertrouwde 12 megapixel-groothoeklens, waarmee je wijdere plaatjes schiet.

Het was daarom redelijk voorspelbaar dat Samsung bij de Galaxy S23 en S23 Plus minder grote stappen zou zetten. Qua hardware zijn de camera’s op de achterkant precies hetzelfde als vorig jaar. Wel beschikt het toestel over een nieuwe frontcamera.

Die heeft een iets hogere resolutie – 12 megapixel in plaats van 10 – maar kent ook wat nieuwe trucjes. Zo is de autofocus veel sneller. Verder kan deze camera individuele delen van het menselijk lichaam onderscheiden en de belichting daarop aanpassen. Zo komen jij en je vrienden altijd goed uit op selfies.

Ook de camera’s op de achterkant presteren volgens Samsung wel degelijk beter dan vorig jaar. De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip perst simpelweg meer kwaliteit uit de bestaande camerahardware. Door de superieure beeldverwerking van deze processor zouden je foto’s, zeker in het donker, realistischer overkomen.

Daarnaast film je met de hoofdcamera nu in 8K-resolutie met 30 frames per seconde. Dat was op de S22 nog 24 frames per seconde. Je video’s zien er daardoor soepeler uit.

Galaxy S23 Ultra zet de grootste stap

Wil je meer nieuwe camera’s? Dan moet je bij de Samsung Galaxy S23 Ultra zijn. Waar de voorgaande generaties een 108 megapixel-hoofdcamera gebruikten, zet de nieuwste Ultra de stap naar 200 megapixel. Dat gaat gepaard met een fonkelnieuwe sensor, waar Samsung erg trots op is. Die volledige resolutie hoef je overigens niet altijd te benutten, want dat levert enorme bestanden op.

Met de standaardinstellingen gebruikt de camera pixel binning en schiet je foto’s van 12,5 megapixel. Je kunt ook kiezen voor plaatjes van 50 megapixel. Dan heb je een mooi compromis tussen details en het formaat van de foto. De nieuwe sensor heeft, in tegenstelling tot zijn voorganger, ook op iedere pixel een focuspunt.

Dat betekent dat de autofocus beter en sneller zou moeten werken. Ook de hoofdcamera van de S23 Ultra profiteert verder van Samsungs vernieuwde beeldverwerking, voor een wat realistischere uitstraling van je foto’s.

Net als de gewone S23 en S23 Plus heeft ook deze Ultra de nieuwe 12 megapixel-selfiecamera. Dat lijkt misschien een achteruitgang ten opzichte van de S22 Ultra, die een 40 megapixel-frontcamera had. Dat is echter maar schijn. De nieuwe sensor is groter en presteert beter.

De overige camera’s van de S23 Ultra zijn niet vernieuwd. Wijde plaatjes schiet je nog steeds met de 12 megapixel-groothoeklens. Inzoomen kan met de twee telecamera’s. De ene haalt het beeld 3x dichterbij, de andere maar liefst 10x. Ook kun je Space Zoom gebruiken, een vorm van digitale zoom, om tot 100x in te zoomen. Dat leidt wel tot kwaliteitsverlies.

Meer over de Samsung Galaxy S23

Alle Samsung Galaxy S23-modellen zijn inmiddels te koop in Nederland. De Galaxy S23 is het goedkoopst, maar wel flink duurder dan zijn voorganger. Je betaalt 949 euro voor de telefoon en de S23 Plus gaat zelfs voor 1199 euro over de toonbank. Voor de S23 Ultra ben je maar liefst 1399 euro kwijt.

Benieuwd naar onze eerste kiekjes gemaakt met de Galaxy S23 Ultra, check dan de preview van redacteur Colin. Onze review van het Ultra-model verschijnt volgende week en ook zijn we druk bezig met het vellen van een oordeel over de instapper, de S23. Ook zetten we de grootste verschillen tussen de drie telefoons voor je op een rij.

