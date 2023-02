Samsung Galaxy S23 design: dit is er nieuw

De Samsung Galaxy S23-toestellen lijken qua design behoorlijk op hun voorgangers, maar toch zijn er wel wat verschillen. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

Dit is er nieuw aan het design van de Samsung Galaxy S23

Het is al behoorlijk lang geleden dat Samsung het ontwerp van de Galaxy S-lijn een grote update gaf. Sinds de Galaxy S20 worden er jaarlijks slechts kleine veranderingen doorgevoerd. Ook de Samsung Galaxy S23 lijkt qua design weer behoorlijk op de S22.

Dat is best logisch, want de smartphone in zijn traditionele vorm lijkt zo’n beetje uitontwikkeld. De voorkant bestaat al enige jaren vrijwel volledig uit scherm, met alleen een klein gaatje voor de selfiecamera. We hopen stiekem dat Samsung die volgend jaar op de S24-serie achter het display weet te verbergen. Op de Galaxy Z Fold 4 gebeurt dat immers al.

De grootse verandering vinden we bij de S23 en S23 Plus aan de achterkant. De lenzen, die voorheen in een camera-eiland zaten, steken nu net als op de S23 Ultra los uit de behuizing. Dat lijkt Samsungs nieuwe huisstijl. Ook goedkopere smartphones als de Galaxy A54 krijgen dit ontwerp.

Verder is het goed zoeken naar veranderingen op de S23 en S23 Plus. De schermranden lijken ietsje dikker dan vorig jaar, maar dat verschil merk je alleen op papier. Wel kies je uit vier nieuwe kleuren: vanille, lichtroze, donkergroen en antraciet. Het zijn behoorlijk ingetogen, misschien een tikje saaie tinten. De S23 Ultra koop je in dezelfde kleuren, maar op de website van Samsung kun je ook kiezen voor lichtgroen, rood of lichtblauw.

S23 Ultra vs S22 Ultra: minimale verschillen

Het design van de Samsung Galaxy S23 Ultra lijkt nóg sterker op dat van zijn voorganger. De lenzen op de achterkant zijn, hoewel subtiel, iets groter geworden. Verder zijn de randen wat hoekiger, waardoor je het toestel steviger vast moet kunnen pakken. De overige verschillen zijn miniem: hij blijkt ietsje breder en zwaarder, maar dat is echt muggenzifterij.

Binnenkort lees je op Android Planet uitgebreide reviews van de Galaxy S23-smartphones, waarin we ook het ontwerp meenemen. Je kunt nu al onze camerapreview van de S23 Ultra lezen. Weet je zeker dat je één van de toestellen aan wil schaffen? Check dan de beste deals.

