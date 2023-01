Samsung-website bevestigt Galaxy S23-presentatie op 1 februari

Samsung heeft per ongeluk de datum verklapt waarop de Galaxy S23 wordt aangekondigd. Het grote evenement vindt plaats op woensdag 1 februari.

Samsung Galaxy S23-evenement komt eraan

Door alle geruchten wisten we het stiekem al een beetje, maar nu heeft Samsung (per ongeluk) verklapt wanneer de Galaxy S23 wordt onthuld. Op de Colombiaanse website van de fabrikant staat dat op 1 februari een nieuw Galaxy Unpacked-evenement plaatsvindt. Met de tagline: ‘epic moments are approaching’ wordt de presentatie aangekondigd.

Het lijkt om een fout van Samsung te gaan, want het bedrijf heeft nog geen officiële uitnodiging de deur uit gedaan. Normaliter maakt het bedrijf een aantal weken van te voren via zijn social media-kanalen (en website) bekend wanneer we nieuwe Galaxy-producten mogen verwachten.

De presentatie staat in het teken van de Galaxy S23-telefoons, waar Android-liefhebbers al een tijdje reikhalzend naar uitkijken. Naast de reguliere Galaxy S23 onthult Samsung ook de grotere S23 Plus. Verder verschijnt de S23 Ultra, de meest uitgebreide en duurste telefoon van het drietal. De presentatie is hoogstwaarschijnlijk weer online te volgen via een livestream.

Wat we weten over de Galaxy S23-toestellen

De afgelopen maanden is veel over de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra gelekt. Zo weten we dat de verbeteringen – naast het aangepaste ontwerp – waarschijnlijk niet enorm groot worden. Wel zou Samsung de camera’s willen vernieuwen en verwachten we dat de telefoons beschikken over de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor. Deze chip zit ook in de gloednieuwe OnePlus 11, die deze week werd aangekondigd. Ook zijn de Samsung-toestellen voorzien van Android 13.

De Galaxy S23-smartphones krijgen ook een nieuw design. Het ontwerp is vooral op de achterkant anders dan voorganger. Het camera-eiland is verdwenen en in plaats daarvan zitten de lenzen los in de behuizing. Tot slot zijn de telefoons straks mogelijk in een viertal kleuren verkrijgbaar: wit/beige, roze, donkergroen en zwart.

