Samsung laat officiële foto zien van voordelige Galaxy S23 FE

Samsung heeft nog voor de aankondiging een officiële foto gelekt van de Galaxy S23 FE. Op de afbeelding zijn bovendien ook een tablet en oordopjes te zien uit de voordelige Fan Edition-serie.

Samsung Galaxy S23 FE te zien op officiële foto

Samsung heeft een afbeelding gelekt van de aankomende Galaxy S23 FE. Dat is een voordelig vlaggenschip dat lijkt op de gewone Galaxy S23, maar een stukje minder kost. Het scherm meet waarschijnlijk 6,4 inch en het toestel zou draaien op een Exynos 2200-processor. Die kennen we nog van de Galaxy S22-serie van vorig jaar. Op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig waarmee je zowel van veraf als dichtbij kunt fotograferen.

Opvallend is verder dat er meerdere FE-producten zichtbaar zijn op de afbeelding. We lazen eerder al geruchten over de Tab S9 FE, een goedkopere versie van de gewone Tab S9-tablets. Die zou in twee maten komen, maar op de foto zien we er maar eentje. Er wordt weer een S Pen meegeleverd, net als bij de duurdere modellen.

Tot slot zien we ook oordopjes. Die worden op een andere gelekte afbeelding de Galaxy Buds FE genoemd. Samsung lijkt dus een compleet ecosysteem op te tuigen voor de prijsbewuste consument.

De dopjes zijn ongetwijfeld goedkoper dan de Buds 2 Pro, maar zouden desondanks over actieve ruisonderdrukking beschikken. Daarmee filter je omgevingsgeluid en geniet je in alle rust van je muziek.

Aankondiging op 4 oktober?

Volgens de website GizmoChina lanceert Samsung de nieuwe FE-producten op 4 oktober aanstaande. Dat is meer een gok dan een officiële bevestiging, maar het zou best kunnen. Op de foto hierboven zie je deze datum namelijk ook staan. Fabrikanten verstoppen zulke hints wel vaker in promotiemateriaal.

Als deze informatie klopt, wordt 4 oktober een drukke dag. Google presenteert dan namelijk ook de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Je leest alle onthullingen natuurlijk als eerste op Android Planet!

