Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE verschijnt al binnen enkele weken

De Samsung Galaxy S23 FE-presentatie vindt volgens geruchten eerder plaats dan het bedrijf in eerste instantie in gedachten had. Waarom? Dat lees je hier op Android Planet!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Galaxy S23 FE al in juni of juli op de markt’

Volgens een onbekend Twitter-account heeft Samsung haar plannen gewijzigd betreft de onthulling van de Samsung Galaxy S23 FE. Volgens eerdere geruchten zou het bedrijf dat toestel presenteren op hetzelfde evenement als de nieuwe Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5. Over die toestellen wordt gezegd dat ze al in juli of augustus worden getoond. Dat is enkele weken eerder dan de foldables van de vorige generatie.

Nu wordt er gesteld dat Samsung de Galaxy S23 FE nog eerder wil presenteren op een los evenement of misschien wel online. Dat zou betekenen dat de betaalbaardere versie van de Galaxy S23 al binnen enkele weken wordt getoond. De verkopen van de Galaxy S23-serie vallen tegen aldus de bron. Afgelopen kwartaal werd er 20 procent minder van verkocht in vergelijking met de Galaxy S22-serie in dezelfde drie maanden vorig jaar.

Wat we nog meer weten over de Galaxy S23 FE

Het laatste FE-model was de Galaxy S21 FE. Bij deze Fan Edition-smartphones is er op verschillende punten bespaard, zoals de behuizing of camera’s. Daardoor worden ze wat betaalbaarder in de markt gezet in vergelijking met de echte Galaxy S-vlaggenschepen.

Volgens eerdere bronnen wordt het nieuwe toestel voorzien van de zelfontwikkelde Exynos 2200-chip. Dat is opvallend te noemen, want bij de Galaxy S23-serie koos Samsung juist voor chips van Qualcomm. De primaire camera krijgt een sensor van 50 megapixel en er wordt gesproken over een accu van 4500 mAh.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er komen varianten met 6GB of 8GB RAM op de markt en je hebt keuze uit modellen met 128GB of 256GB interne opslag. Samsung kennende komt het toestel op de markt in verschillende kleuren, maar daarover is nog niks bekend. Ook over de prijsstelling weten we nog niks.

De Galaxy S21 FE werd in de markt gezet vanaf 749 euro, dat was 100 euro minder dan de reguliere Galaxy S21. Als we dat doortrekken naar de S23-serie verwachten we een vanafprijs van zo’n 849 euro voor de S23 FE.

Geen Galaxy S23 FE-nieuwtje missen? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief of download de Android Planet-app! We zijn natuurlijk ook te vinden op Twitter, Instagram en Facebook en natuurlijk kun je ons volgen via Google Nieuws.

Meer artikelen over de Galaxy S23 FE: