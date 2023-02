‘Samsung Galaxy S23 FE verschijnt mogelijk later dit jaar’

De Samsung Galaxy S23-telefoons bieden mooie verbeteringen, maar zijn wel fors duurder dan hun voorgangers. Maar, misschien komt Samsung later dit jaar met een goedkopere high-end smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy S23 FE komt later dit jaar’

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, wil Samsung later dit jaar een nieuwe Galaxy S Fan Edition-smartphone uitbrengen. Dat meldt het Koreaanse Hankooki. Hierbij gaat het vermoedelijk om de Galaxy S23 FE, die volgens de informatie in de tweede helft van 2023 moet verschijnen. De Galaxy A74 wordt daarentegen geannuleerd, omdat te voorkomen dat de Samsung-toestellen teveel met zichzelf concurreren.

De Fan Edition-telefoons van Samsung pakken de basis van het huidige vlaggenschip, maar stoppen deze in een betaalbaar jasje. In 2020 introduceerde Samsung de Galaxy S20 FE als een betaalbaar alternatief voor de Galaxy S20. Begin 2022 verscheen een opvolger in de vorm van de Galaxy S21 FE. Opvallend genoeg bracht Samsung deze telefoon vlak voor de aankondiging van de S22 uit.

De Galaxy S21 FE

Van de Galaxy S22 is nooit een Fan Edition-toestel uitgebracht. Door chiptekorten zou Samsung de smartphone hebben geschrapt, maar het kan ook zijn dat de S21 FE niet goed genoeg is verkocht. Over de S23 FE is verder weinig bekend. We weten nog niet over welke specificaties de smartphone beschikt, wanneer hij mogelijk wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten.

Galaxy S23 als basis

Samsung presenteerde onlangs zijn nieuwste high-end smartphones voor 2023: de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. De toestellen zijn weer iets verbeterd en hebben bijvoorbeeld snellere hardware, betere camera’s en een nieuw design. Wel zijn ze zoals gezegd duurder geworden: voor de ‘goedkoopste’ S23 betaal je 949 euro.

De S23 Plus heeft een adviesprijs van 1199 euro en de S23 Ultra kost maar liefst 1399 euro. Van de Galaxy S23 Ultra hebben we een uitgebreide review geschreven. Daarin vertellen we je precies wat het vlaggenschip te bieden heeft. Binnenkort verschijnt onze review van de reguliere Galaxy S23. Houd deze website daarom in de gaten.

Het laatste nieuws over Samsung: