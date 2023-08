Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy S23 FE

Ben je op zoek naar een relatief betaalbare, maar wel high-end smartphone? In dit artikel zetten we de belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy S23 FE op een rij. Dat toestel moet de komende maanden verschijnen.

Belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy S23 FE

Begin vorig jaar bracht Samsung voor het laatst een FE-smartphone uit. Het ging toen op de Galaxy S21 FE, een goedkopere versie van de gewone S21 die veel van de pluspunten van zijn duurdere broertje behield.

Samsung sloeg de Galaxy S22 FE over, maar het heeft er alle schijn van dat we binnenkort wél een Galaxy S23 FE mogen verwachten. We zagen al renders van het toestel en bovendien lazen we veel geruchten over de processor van het toestel. Hij zou draaien op een Exynos 2200-chip uit Samsungs eigen laboratoria. Dat is een oude bekende, want hij zit ook in de Samsung Galaxy S22-serie. Er zou 8GB RAM bij zitten en 128 of 256GB opslagruimte.

De Samsung Galaxy S21 FE

Daar zijn we een beetje teleurgesteld over, want deze chip is beduidend trager dan de Snapdragon 8 Gen 2 die in de gewone S23-modellen zit. Je kunt de S23 FE daardoor geen afgeslankte versie meer noemen, maar gewoon een goedkoper toestel.

Prijs

Hoevéél goedkoper is natuurlijk de vraag. Volgens geruchten zou de S23 FE zo’n 20 tot 30 procent voordeliger zijn dan de normale S23. Laatstgenoemde had een adviesprijs van 949 euro. Dat zou betekenen dat de Galaxy S23 FE ongeveer 650 tot 750 euro gaat kosten. Dat kan goed kloppen, want de Galaxy S21 FE kwam op de markt voor 749 euro.

Dat verschil is natuurlijk best groot, maar de Galaxy S23 met zijn 6,1 inch-scherm koop je inmiddels al voor € 689,-. Wel krijgt de Galaxy S23 FE een groter display. Denk aan minimaal een 6,4 inch-oled-scherm met fraaie kleuren en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Subtiel gewijzigd ontwerp

Bij de Galaxy S21 FE zaten de camera’s nog in een eiland. De S23 FE sluit zich aan bij andere Samsung-telefoons van dit moment. Dat wil zeggen dat de lenzen los uit de behuizing steken. Verder lijkt het ontwerp niet veel te veranderen. We verwachten weer redelijk dunne bezels, met nog steeds een iets dikkere rand aan de onderzijde van het scherm.

De afmetingen van de smartphone zouden 158 bij 76,3 millimeter bedragen met een dikte van 8,2 millimeter. Als die getallen kloppen is de S23 FE een slagje groter dan de S21 FE, wat hoogstwaarschijnlijk ook een groter scherm zou betekenen.

Camera’s en accu

De Samsung Galaxy S23 FE beschikt volgens geruchten over dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera als de normale S23. De S21 FE moest het nog met 12 megapixel doen. Daarnaast beschik je over een groothoeklens en een telelens die het beeld dichterbij haalt.

Samsung lijkt niet te sleutelen aan de accu. Die zou weer een capaciteit krijgen van 4500 mAh. Dat is redelijk, maar de meeste smartphones zitten anno 2023 op 5000 mAh. Ook de oplaadsnelheid van maximaal 25 Watt blijft achter bij de concurrentie. Draadloos accusap gaat nog iets trager met 15 Watt.

Renders van de Samsung Galaxy S23 FE

Software en verwachte release

Waar Samsung zeker niet mee achterloopt is de software. De Galaxy S23 FE draait uit de doos waarschijnlijk op Android 13 en mag maar liefst vijf jaar beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden. Daarnaast krijg je vier grote Android-upgrades. Zo ben je tot 2027 verzekerd van de nieuwste functies die het besturingssysteem te bieden heeft.

Wanneer de nieuwe FE verschijnt is nog onduidelijk. Volgens eerdere bronnen had ‘ie er al moeten zijn, maar dat bleek niet waar. We gokken nu dus op een release in het vierde kwartaal van dit jaar. Dat zou vermoedelijk betekenen dat de smartphone in oktober of november in de winkel ligt.

