Samsung Galaxy S23 FE officieel: iets minder snel, een stuk goedkoper (update)

Samsung heeft de Galaxy S23 FE officieel onthuld. Zoals verwacht gaat het om een goedkoper vlaggenschip met iets mindere specificaties dan de gewone Galaxy S23. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Update 4 oktober, 12.14 uur:

Samsung laat weten dat de Galaxy S23 FE vanaf ‘begin 2024’ verkrijgbaar is in de Benelux. Een adviesprijs is nog niet bekend. De Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus en de Galaxy Buds FE zijn per direct te koop in Nederland.

Originele bericht:

Samsung Galaxy S23 FE officieel

Na maanden van geruchten heeft Samsung de Galaxy S23 FE eindelijk officieel gelanceerd. Het gaat om een goedkopere variant van de normale Galaxy S23 die het bedrijf eerder dit jaar uitbracht. Zo draait het toestel niet op de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2-processor, maar op de Snapdragon 8 Gen 1 van vorig jaar. Daar zit 8GB werkgeheugen bij en 128 of 256GB opslagruimte.

Het oled-scherm is juist iets groter: dat heeft een diagonaal van 6,4 inch, net als de Galaxy S21 FE van twee jaar geleden. De resolutie bedraagt weer 2340 bij 1080 pixels en de ververssnelheid ligt op 120Hz. Dat zorgt voor soepele beelden. De schermranden zijn wel iets dikker dan bij zijn duurdere broertjes.

De video waarin Samsung alle nieuwe FE-producten aankondigt.

Ook de accucapaciteit van de Galaxy S23 FE is met 4500 mAh net zo groot als bij zijn voorganger. Opladen gaat met een maximale snelheid van 25 Watt. Op de achterkant zitten drie lenzen: de 50 megapixel-hoofdcamera is dezelfde als die van de normale Galaxy S23. Dat geldt ook voor de 12 megapixel-groothoeklens. De telecamera, waarmee je 3x inzoomt, heeft een lagere resolutie van 8 megapixel.

Prima specificaties, zeker omdat het toestel in de Verenigde Staten ‘slechts’ 599 dollar kost. Dat is 100 dollar minder dan zijn voorganger. Het slechte nieuws is dat de Galaxy S23 FE mogelijk niet naar Nederland komt. Er zijn namelijk geen europrijzen bekendgemaakt. Ook heeft de redactie van Android Planet niets van Samsung gehoord over een mogelijke release van het toestel. Die zou op een later moment kunnen plaatsvinden, maar dat is dus onzeker.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook FE-tablets en oordopjes

Naast de Galaxy S23 FE kondigde Samsung ook twee nieuwe tablets officieel aan. Het gaat om de Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus. Dat zijn goedkopere versies van de gewone Tab S9-modellen. Ze draaien op een Exynos 1380-processor, die we kennen van de Galaxy A54. Deze chip is een stuk minder krachtig dan de Snapdragon 8 Gen 2 uit de normale Tab S9-serie.

Ook de schermen zijn minder indrukwekkend. Het gaat om lcd-displays met een ververssnelheid van 90Hz. Dat van de Tab S9 FE is 10,9 inch groot, de Tab S9 FE Plus meet 12,4 inch. De kleinere variant beschikt over 6 of 8GB RAM, de grotere over 8 of 12GB. Daar zit 128 of 256GB opslagruimte bij.

Waterdicht

Net als de duurdere versies hebben de FE-tablets een IP68-certificering, wat betekent dat ze stof- en waterbestendig zijn. Dat is erg indrukwekkend voor relatief voordelige tablets. Ook de meegeleverde S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt, is waterdicht.

Deze tablets komen wél direct naar Nederland. De goedkoopste versie van de kleine Tab S9 FE, met 6GB RAM en 128GB opslag, kost 529 euro. Voor de Tab S9 FE Plus ben je minimaal 699 euro kwijt. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte voor je bestanden. Tegen een meerprijs kun je ook kiezen voor versies waar je een simkaart in kwijt kunt, zodat je mobiel kunt internetten.

Je kunt de Tab S9 FE (Plus) via onderstaande shops bestellen in vier kleuren: Mint, Silver, Gray en Lavender. Tot en met 29 oktober krijg je een keyboard cover cadeau bij je aankoop.

Samsung Galaxy Tab S9 FE:

• Bestel nu bij Belsimpel

• Bestel nu bij Coolblue

• Bestel nu bij MediaMarkt

• Bestel nu bij Samsung

Tot slot lanceerde Samsung de Galaxy Buds FE. Deze oordopjes bieden een accuduur van 8,5 uur op één lading. Met het oplaaddoosje meegerekend beschik je over 30 uur muziek. Bovendien is er actieve ruisonderdrukking aanwezig, die lawaai van buitenaf tegenhoudt. Deze dopjes zijn hebben een adviesprijs van 109 euro en zijn verkrijgbaar in twee kleuren: grafiet en wit.

Wil je op de hoogte blijven? Houd deze website dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: