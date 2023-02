‘Samsung Galaxy S23 FE: nieuwe smartphone krijgt deze snelle chip’

Samsung blaast zijn Fan Edition-smartphones nieuw leven in, zo stelde een gerucht eerder deze week. Wat we mogen verwachten van de nieuwe Galaxy S23 FE lees je in dit artikel.

‘Samsung Galaxy S23 FE met Snapdragon 8 Gen 1 Plus’

De Samsung Galaxy S20 FE – kort voor Fan Edition – was een groot succes. De smartphone kwam later uit dan de reguliere S20-serie, maar bood vrijwel dezelfde interne hardware tegen een lagere prijs. Het jaar daarop bleek de S21 FE een minder grote hit, wat Samsung deed besluiten geen S22 FE op de markt te brengen.

De verwachting is dat Samsung ook dit jaar geen FE-variant van haar vlaggenschepen op de markt brengt, maar volgens een lekker onder de naam OreXda zit ‘ie er toch aan te komen. En dat niet zomaar, want de Samsung Galaxy S23 FE krijgt één van de nieuwste chips.

Samsung Galaxy S23

Niet dezelfde chip als S23-serie

Volgens de tweet is de Galaxy S23 FE uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip. Dat komt niet overeen met Snapdragon 8 Gen 2-chip uit de reguliere S23-serie, maar met een goede reden. Het zou namelijk voor een lager prijskaartje zorgen, wat één van de aantrekkelijke eigenschappen is van Samsungs FE-smartphones.

Met de ‘oudere’ chip is overigens niks mis. Hij is gebouwd met dezelfde structuur als de nieuwste Snapdragon-chip, waardoor hij snel en efficiënt is. Eind 2022 zagen we de processor in toptoestellen als de OnePlus 10T, Samsung Galaxy Flip en Fold 4 en de Motorola Edge 30 Ultra.

Hoe de S23 FE eruit komt te zien is nog niet bekend. Uitgaande van afgelopen FE-modellen, mogen we een soortgelijk ontwerp verwachten als de S23, maar met goedkopere materialen om de prijs te drukken. Hopelijk komen er ook leukere kleuren beschikbaar.

Samsung presenteerde de Galaxy S23-serie op 1 februari 2023 bestaande uit de S23, S23 Plus en S23 Ultra. In tegenstelling tot de vorige generaties, zijn de toestellen dit jaar niet uitgerust met een chip van Samsung zelf, waardoor ze sneller zijn en minder energie gebruiken. Lees onze diepgaande review om alles over het toestel te weten te komen. Hieronder vind je alvast de conclusie.

De Samsung Galaxy S23 is een wolf in schaapskleren. De smartphone heeft de nieuwste hardware, bevat een heerlijk stel camera’s en een accuduur waar menig concurrent van mag dromen. Dat alles is verpakt in een stijlvolle, maar typische Samsung-verpakking. Het updatebeleid is uitstekend, maar de One UI-schil blijft aan de drukke kant en ook is er standaard teveel bloatware aanwezig. Ook de oplaadsnelheid is niet geweldig, maar dat is dan ook het enige fysieke minpuntje. Natuurlijk is er nog wel de prijs: de Galaxy S23 kost 949 euro en dat is erg pittig. Toch verdient de telefoon een hogere score dan de S22, simpelweg omdat ‘ie een stuk sneller is, langer met de accu doet en nog jaren mee gaat. Dat alles zorgt ervoor dat het de hoge investering zeker waard is.

