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‘Samsung breekt belofte: Galaxy S23 FE krijgt Android 18 niet’

Mike Peek
Mike Peek
10 augustus 2026, 11:26
2 min leestijd
‘Samsung breekt belofte: Galaxy S23 FE krijgt Android 18 niet’

De Samsung Galaxy S23 FE lijkt volgend jaar geen update meer te krijgen naar Android 18. Dat is opvallend, want daarmee blijft het toestel steken op drie nieuwe versies van het besturingssysteem. Er waren er vier beloofd.

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‘Samsung Galaxy S24 FE krijgt minder updates’

Toen de Samsung Galaxy S23-telefoons uitkwamen, begin 2023, draaiden ze op Android 13. Samsung beloofde destijds vier grote updates van het besturingssysteem uit te brengen. Android 17 is daarmee het logische eindstation voor de S23, S23 Plus en de S23 Ultra.

Met de Samsung Galaxy S23 FE lijkt daarentegen iets gek aan de hand. Dát toestel lag pas in december 2023 in de Nederlandse winkels en draaide toen op Android 14. Ook de FE beloofde de Koreaanse fabrikant van vier OS-upgrades te voorzien. Je zou dus denken dat de Samsung Galaxy S23 FE volgend jaar nog op Android 18 mag rekenen.

samsung galaxy s23 fe review 1
De Samsung Galaxy S23 FE

Dat is echter niet het geval, als we Samsung-expert Tarun Vats mogen geloven. Hij had contact met de klantenservice, die zegt dat ook de S23 FE blijft steken op Android 17. De betreffende medewerker bevestigt zelfs dat het aanvankelijk de bedoeling was om Android 18 uit te brengen door deze telefoon, maar dat de plannen zijn veranderd.

We kunnen ons zo voorstellen dat eigenaren van de Galaxy S23 FE daar niet blij mee zijn. Ze hebben het toestel nog geen drie jaar in bezit en krijgen nu al geen grote updates meer. Waarom Samsung zijn belofte breekt, is niet duidelijk. Je mag voor zover bekend trouwens wel beveiligingspatches verwachten tot eind 2028.

Samsung Galaxy S26 FE komt eraan

Samsung brengt vrijwel elk jaar een zogenaamde ‘Fan Edition’ uit in zijn S-lijn: een iets voordeliger vlaggenchip met niettemin prima specificaties. Binnenkort is het de beurt aan de Galaxy S26 FE, die in vergelijking met zijn voorganger vooral een snellere chip krijgt: de Exynos 2500. Daarnaast mag je rekenen op een accu van 4900 mAh en drie camera’s, waaronder een telelens met 3x optische zoom.

Je betaalt waarschijnlijk 799 euro voor de Galaxy S26 FE. Samsung belooft inmiddels zeven grote Android-upgrades voor zijn high-end telefoons. Hopelijk krijg je die ook allemaal.

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Via: Tarun Vats
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