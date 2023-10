Samsung Galaxy S23 FE vs Galaxy S23: dit zijn de 6 verschillen

Samsung heeft ruim een half jaar na de presentatie van de Galaxy S23-serie het nieuwe FE-model gepresenteerd, maar wat is er beter, slechter en opvallend aan dit nieuwe toestel? Wij zetten de verschillen op een rijtje.

Samsung Galaxy S23 FE vs Galaxy S23

Op 4 oktober presenteerde Samsung de nieuwste Fan Edition-smartphone: de Galaxy S23 FE. Deze varianten van Samsungs S-modellen staan bekend om het leveren van een degelijke smartphone voor een aantrekkelijke prijs.

Dat doet de fabrikant door te besparen op gebieden waar dat voor de meeste consumenten geen problemen oplevert. In deze vergelijking zetten we zes punten voor je op een rij die verschillen tussen de Samsung Galaxy S23 FE en de S23.

1. Goedkopere behuizing

De FE-versie van Samsung-smartphones gebruiken doorgaans minder dure materialen. Daarmee weet de fabrikant de prijs de drukken. Ook bij de S23 FE zien we dit terug. Hoewel de voor- en achterkant van de FE wel van glas zijn gemaakt, zijn deze minder sterk.

Waar de S23 beschikt over Gorilla Glass Victus 2, is de S23 FE beschermd door Gorilla Glass 5. Dit zul je in de praktijk niet per se merken, behalve wanneer je de telefoon laat vallen. Het glas zal dan makkelijk krassen en barsten. Ook de aluminium behuizing van de S23 FE is minder versterkt dan op de S23. Een telefoonhoesje biedt natuurlijk extra bescherming.

2. Iets groter scherm

Beide S23-modellen beschikken over een amoled-scherm met 120Hz en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Het formaat van de S23 FE is daarentegen een stukje groter. Deze is 6,4 inch, waar de S23 een scherm van 6,1 inch heeft. Dat zullen sommigen als voordelig ervaren.

De helderheid van het scherm op de S23 FE is wel een stukje minder fel (maximaal 1450 nits met 1750 op de S23). Dat zul je misschien merken, maar enkel in direct zonlicht. Ook de randen van de S23 FE zijn iets dikker, maar over het algemeen is het scherm van prima kwaliteit.

3. Terug naar Samsung-chip

De prestaties van de Samsung Galaxy S23 bevielen ons eerder dit jaar positief met de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Samsungs eigen Exynos-chips waren in het verleden niet super snel en ook niet erg energiezuinig. Voor de S23 FE heeft Samsung weer gekozen voor zo’n Exynos-chip: de 2200, die we kennen van de S22-serie.

De Exynos 2200-chip is al ruim anderhalf jaar oud, maar presteert nog prima. Bij grafische intensieve games loop je misschien wel sneller tegen problemen aan. Ook is de batterij redelijk energiezuinig. Verder heeft de S23 FE net als de S23 8GB aan werkgeheugen en tot 256GB aan opslagruimte. Er is geen 512GB-variant beschikbaar.

4. Grotere batterij

De batterij op de S23 FE is aanzienlijk groter dan op de S23. Het FE-model heeft een accucapaciteit van 4500 mAh terwijl de S23 het moet doen met 3900 mAh. Toch hebben beide toestellen – vanwege het verschil in energiezuinigheid – ongeveer dezelfde batterijduur.

5. Camera’s met wijdere groothoek en meer zoom

Het aanbod aan camera’s is op beide smartphones hetzelfde. Er zijn drie lenzen achterop te vinden (hoofd, groothoek en tele) en voorop is één selfiecamera geplaatst. Bij de S23 FE legt de groothoeklens een iets breder plaatje vast en is de telelens een tikkeltje meer ingezoomd.

Toch zie je dat er op het aantal megapixels is bespaard. De hoofdcamera en telelens hebben nog steeds 50 en 12 megapixel, maar de groothoeklens zakt van 10 megapixel op de S23, naar 8 megapixel op de S23 FE. Ook de selfiecamera moet het met twee megapixel minder doen. Deze heeft op de FE een resolutie van 10 megapixel.

6. Prijs en uitvoeringen

De Samsung Galaxy S23 is pas vanaf begin 2024 in de Benelux verkrijgbaar. Een officiële adviesprijs voor Nederland ontbreekt nog. Kijken we naar de prijs in de Verenigde Staten, dan kost de smartphone 599 dollar (of omgerekend zo’n 569 euro).

Met die prijs is de Samsung Galaxy S23 FE ruim 120 euro goedkoper dan de Galaxy S23. Dat maakt de bezuiniging in de behuizing, scherm, camera’s en prestaties acceptabel. Daarnaast is de S23 FE er ook in andere kleuren; een donkerpaars, zwart, wit en lichtgroen.

Wat denk jij? Ga je voor de S23 FE zodra hij in Nederland is? Of is de reguliere S23 tegen die tijd goedkoper en een betere deal? Laat het weten in de reacties hieronder en lees het laatste Samsung-nieuws.

