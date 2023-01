‘Scherpe renders tonen Samsung Galaxy S23 (Ultra) in alle kleuren’

De Samsung Galaxy S23 laat niet heel lang meer op zich wachten en dus lekt er steeds meer uit. De reguliere S23 en duurdere S23 Ultra zijn nu te zien op scherpe afbeeldingen.

‘Dit zijn de Samsung Galaxy S23-kleuren’

De renders tonen de Samsung Galaxy S23 en Galaxy S23 Ultra in de kleuren waarmee ze straks op de markt komen. Bij zowel de normale S23 als S23 Ultra zijn dit er vier. Het gaat om een soort wit/beige, donker, zwart en roze. Mogelijk zijn dit de standaardkleuren waar consumenten straks uit kunnen kiezen.

Het valt op dat Samsung voornamelijk voor lichtere kleuren kiest; zelfs de zwarte versie neigt een beetje naar grijs. Daarnaast zien we dat het design bij de telefoons ook flink verschilt. Waar de Galaxy S23 afgeronde hoeken heeft, is de S23 Ultra wat hoekiger. Heel verrassend is dit overigens niet, want de vorige Ultra’s hadden een vergelijkbaar ontwerp. Opvallend in deze renders is dat er geen enkele antennelijn te zien is en daarom is het zeker geen slecht idee om toch een korreltje zout te nemen.

Verder tonen de beelden dat het camera-eiland is verdwenen en de verschillende lenzen achterop nu los uit de behuizing steken. Bij de reguliere Samsung S23 zijn dit er drie, waarbij het hoogstwaarschijnlijk gaat om een verbeterde hoofdcamera, groothoeklens en telelens. De S23 Ultra heeft waarschijnlijk nog een tweede telelens om extra ver in te zoomen.

Meer over de Samsung S23 (Ultra)

De afgelopen maanden is al een boel over de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra gelekt. Zo weten we dat de verbeteringen – naast het aangepaste ontwerp – waarschijnlijk niet enorm groot worden. Wel zou Samsung de camera’s willen vernieuwen en verwachten we dat de telefoons beschikken over de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor. Ook zijn ze voorzien van Android 13.

De presentatie van de nieuwe Samsung-vlaggenschepen vindt hoogstwaarschijnlijk op 1 februari plaats. Wanneer de daadwerkelijke release is, weten we echter nog niet. Ook de prijzen zijn niet bekend, al zijn ze waarschijnlijk vergelijkbaar met die van de S22, S22 Plus en S22 Ultra. Deze smartphones verschenen begin dit jaar voor respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro.

