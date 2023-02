Samsung Galaxy S23 livestream: zo volg je de onthulling

Het duurt niet lang meer: om 19.00 uur Nederlandse tijd begint de presentatie van de Samsung Galaxy S23. Volg de onthulling met deze livestream.

UPDATE: De Samsung Galaxy S23 is officieel onthuld! Lees hieronder onze artikelen:

→ Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra officieel: alles op een rij

→ Samsung Galaxy S23 preview: vernieuwingen voor een hoge prijs

→ Samsung Galaxy S23 nu te bestellen: dit zijn de beste deals

Kijk hier de Samsung Galaxy S23 livestream

We hebben er lang naar uitgekeken en straks is het eindelijk zover. Om 19.00 uur Nederlandse tijd onthult Samsung de Galaxy S23 officieel. Het nieuwe vlaggenschip wordt tijdens een Galaxy Unpacked-evenement in San Francisco getoond. Ook de Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra krijgen we daar te zien.

Voorgaande Galaxy Unpacked-events vonden online plaats vanwege de coronapandemie, maar nu komt Samsung weer met een fysiek evenement. Gelukkig is de presentatie ook te volgen als je niet in San Francisco bent. Via de livestream hieronder (en helemaal bovenaan dit artikel) kijk je mee.

Heb je geen tijd om de livestream te kijken? Geen probleem, want op Android Planet lees je straks alles over de Galaxy S23-telefoons. Houd de website dus in de gaten of check vanavond de Android Planet-app.

Dit weten we over de Samsung S23

Door de vele geruchten en lekken is bijna alles over de Samsung Galaxy S23 bekend. Zo weten we dat de smartphone een 6,1 inch-amoled-scherm krijgt met een hoge ververssnelheid van 120Hz. De batterij is met 3900 mAh groter dan die van de Galaxy S22, waardoor de telefoon minder snel leeg moet gaan. De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor helpt hier ook bij.

De Galaxy S23 Plus is vrijwel identiek aan de ‘normale’ S23, maar heeft wel een groter 6,6 inch-scherm. Door de grotere behuizing is de batterij ook forser. Zowel de S23 als S23 Plus hebben een verbeterde 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-zoomcamera.

De Galaxy S23 Ultra is het duurste toestel, maar ook het beste. Zo krijgt deze telefoon waarschijnlijk een heuse 200 megapixel-camera, die veel betere foto’s moet maken dan de S22 Ultra. Samsung zou met name de cameraprestaties in het donker hebben verbeterd.

