Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra officieel: alles op een rij

De Samsung Galaxy S23 is officieel onthuld! Ook de grotere Galaxy S23 Plus en krachtige S23 Ultra zijn gepresenteerd en hier lees je alles wat je moet weten over de nieuwe toptoestellen.

Samsung Galaxy S23 officieel: dit moet je weten

Tijdens een groot evenement in San Francisco heeft Samsung zijn nieuwe vlaggenschepen voor 2023 onthuld. We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en het topmodel in de vorm van de Samsung Galaxy S23 Ultra.

De smartphones zijn per direct beschikbaar en liggen dus vanaf nu in de winkels. De S23 is de kleinste van het gloednieuwe trio en is verkrijgbaar vanaf 949 euro. De grotere Samsung Galaxy S23 Plus kost je minimaal 1199 euro en voor de Galaxy S23 Ultra is de instapprijs maar liefst 1399 euro. Daardoor zijn ze flink duurder dan de directe voorgangers, die adviesprijzen hadden van respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro.

Samsung Galaxy S23: krachtige instapper

De Galaxy S23 is de kleinste van het stel en deelt veel van zijn specificaties met de grotere Galaxy S23 Plus. De belangrijkste specificaties staan hieronder:

6,1 inch-scherm, 2340 bij 1080 pixels, 120Hz-ververssnelheid

Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB RAM, 128 of 256GB opslag

50 megapixel-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-zoomcamera

3900 mAh-batterij, snelladen met 25 Watt

Draait op Android 13 met One UI 5.1-software, vijf jaar updates

949 euro (8/128GB) / 1009 euro (8/256GB), vier kleuren

Opvallend is de keuze voor de speciaal aangepaste Snapdragon 8 Gen 2-chip van fabrikant Qualcomm. Samsung kiest dus niet voor een zelfontwikkelde Exynos-chip, zoals we bij vorige generaties zagen. De Snapdragon-processor is niet alleen de krachtigste van dit moment, maar ook zuiniger. Ondersteuning voor 5G is uiteraard aanwezig.

De S23 is alleen verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen, maar qua opslag heb je wel de keuze tussen 128GB of 256GB. Dat is niet uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Het toestel verschijnt vier kleuren: vanille, lichtroze, donkergroen en antraciet.

De Galaxy S23 is de kleinste van het stel en heeft een kleurrijk amoled-scherm van 6,1 inch, met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde voor lekker vloeiend beeld. De maximale helderheid is opgeschroefd, waardoor het scherm in elke omstandigheid af te lezen is.

Er is een grotere accu aan boord van 3900 mAh en opladen gaat met maximaal 25 Watt. Daarvoor moet je wel zelf de speciale snellader kopen, want die wordt niet meegeleverd. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met maximaal 10 Watt. Wil je je Galaxy Buds of Watch 5 Pro opladen, dan leg je die even op de achterkant van de smartphone.

Samsung Galaxy S23 Plus: groter toestel biedt veel van hetzelfde

De Samsung Galaxy S23 Plus is het middelste model en heeft een groter scherm én hogere accucapaciteit. Voor de rest zijn de specificaties nagenoeg identiek aan die van zijn kleine broertje.

6,6 inch-scherm, 2340 bij 1080 pixels, 120Hz-ververssnelheid

Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB RAM, 256 of 512GB opslag

50 megapixel-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-zoomcamera

4700 mAh-batterij, snelladen met 45 Watt

Draait op Android 13 met One UI 5.1-software, vijf jaar updates

Adviesprijzen: 1199 euro (8/256GB / 1319 euro (8/512GB), vier kleuren

De Galaxy S23 en S23 Plus delen dezelfde cameraspecificaties. In een gaatje in het scherm is de enkele selfiecamera geplaatst. Die gebruik je voor videogesprekken of selfies in maximaal 12 megapixel. Op de achterzijde zijn nog eens drie camera’s te vinden, elk met hun unieke eigenschap.

De belangrijkste is de hoofdcamera van 50 megapixel en met optische beeldstabilisatie. Dankzij verschillende technieken schiet je daarmee in elke omstandigheid een scherp plaatje. Samsung zet weer hoog in op het maken van video’s en foto’s in slechte lichtomstandigheden, iets wat we ook zagen bij de Galaxy S22-reeks.

Wil je meer vastleggen van de omgeving, dan is er de 12 megapixel-groothoeklens. Die heeft een hoek van 120 graden en dat is perfect voor bijvoorbeeld landschappen of architectuur. Tot slot is er nog de telelens, waarmee je tot drie keer optische zoom gebruikt. Daarmee haal je objecten dichterbij zonder kwaliteitsverlies.

Het uiterlijk van beide toestellen is identiek. Zo zien we dezelfde vier kleuren, afgeronde zijkanten en de vernieuwde achterkant. De drie camera’s zijn namelijk niet meer in een ‘eiland’ geplaatst, maar steken nu uit de behuizing zelf.

De accu is met zijn capaciteit van 4700 mAh flink groter, maar het scherm (6,6 inch) is dat ook. Opladen gaat wel een stuk rapper, namelijk met maximaal 45 Watt. Ook de S23 Plus draait op Android 13 en krijgt vier grote Android-updates én vijf jaar beveiligingspatches. Dat betekent dat je tot en met Android 17 en het jaar 2028 gebakken zit.

Samsung Galaxy S23 Ultra: beste specificaties en S Pen

De absolute nieuwe topsmartphone is de Samsung Galaxy S23 Ultra. Zoals de naam al verklapt, biedt de telefoon in alles het beste van het beste.

6,8 inch-scherm, 3080 bij 1440 pixels, 120Hz-ververssnelheid

Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB RAM, 256GB, 512GB of 1TB opslag

200 megapixel-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens twee 10MP-zoomcamera’s

5000 mAh-batterij, snelladen met 45 Watt

Draait op Android 13 met One UI 5.1-software, vijf jaar updates

Adviesprijzen: 1399 euro (8/256GB / 1579 euro (12/512GB) / 1819 euro (12GB/1TB), vier kleuren

Zo zien we een scherm met afgeronde schermranden van 6,8 inch en een resolutie van 3080 bij 1440 pixels. Dat resulteert in een haarscherp scherm, met fraaie kleuren en een hoog contrast. De ververssnelheid past zich aan op basis van de content op het scherm, wat gunstig is voor de accuduur.

We zien dezelfde processor, 8 of 12GB werkgeheugen en verschillende opslagvarianten. Zo zijn er versies beschikbaar met 256GB, 512GB of zelfs 1TB geheugen. We zien dezelfde kleurvarianten als bij de S23 (Plus), maar via Samsung zelf zijn er ook enkele exclusieve kleuren te kiezen, zoals lichtgroen, rood en lichtblauw.

Uiteraard is er weer een S Pen verstopt in de Ultra, oftewel de kleine en handige stylus. Hiermee maak je snel aantekeningen of notities, je gebruikt ‘m als presenter voor je PowerPoint-presentatie of om op afstand een foto te maken met je toestel.

Op cameragebied steelt de Samsung Galaxy S23 Ultra ook de show. De hoofdcamera heeft een resolutie van 200 megapixel en maakt gebruik van pixel binning. Daarmee worden meerdere pixels samengesmolten tot een enkele voor beter contrast en meer details. Kiekjes in een wijdere hoek maak je met de 12 megapixel-groothoeklens.

Tot slot zijn er twee zoomlenzen aanwezig, waarmee je tot tien keer optische zoom bereikt. Dat werkt door middel van een periscopische lens, waardoor alles goed in de behuizing past. Er is gekozen voor een 5000 mAh-accu die oplaadt met maximaal 45 Watt.

De Galaxy S23-telefoons zijn voorzien van een IP68-certificering en daardoor stof- en waterdicht. Ook zien we ondersteuning voor nfc, bluetooth en wifi, evenals stereospeakers en ultrawideband. De ultrasonische vingerafdrukscanner is geplaatst onder het scherm en ook bieden de S23’s gezichtsherkenning.

Samsung Galaxy S23: pre-order, release en prijs

De Samsung Galaxy S23, S23 Plus en Galaxy S23 Ultra zijn per direct (1 februari) te bestellen bij Samsung zelf, providers en bekende webshops. De release vindt per direct plaats en de smartphones zijn ook fysiek verkrijgbaar bij alle aangesloten winkels.

Galaxy S23: 949 euro (8/128GB), 1009 euro (8/256GB)

(8/128GB), (8/256GB) Galaxy S23 Plus: 1199 euro (8/256GB), 1319 euro (8/512GB)

(8/256GB), (8/512GB) Galaxy S23 Ultra: 1399 euro (8/256GB), 1579 euro (12/512GB), 1819 euro (12GB/1TB)

Tot en met 26 februari 2023 krijg je tot 240 euro retour als je kiest voor een model met meer opslag. Deze actie is alleen geldig op de Samsung Galaxy S23 256GB, Galaxy S23 Plus 512GB en Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB en 1TB.

