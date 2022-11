Gerucht: Samsung Galaxy S23 wordt 23 december gepresenteerd

Eerder verscheen er al nieuws over een vroege onthulling van de Galaxy S23-serie van Samsung. Nu zien we weer informatie die dat lijkt te bevestigen!

‘Samsung Galaxy S23 onthulling eind dit jaar’

Via Twitter is er een poster online gezet van de Zuid-Koreaanse provider KT Corporation met informatie over de komende lancering van de Samsung Galaxy S23-serie. We zien het inmiddels bekende design van de toestellen zonder uitstekend camera-eiland en wat eerste details over de pre-order.

Volgens die info starten de pre-orders namelijk al vanaf 23 december. Zodoende gaan we er stiekem vanuit dat er op die dag ook een evenement wordt gehouden om de nieuwe smartphones van Samsung aan te kondigen. De actieperiode loopt volgens de bron tot en met 5 januari. Dat zou betekenen dat de vrije verkoop vanaf 6 januari van start gaat. Exacte informatie over de pre-order is nog onbekend, alhoewel we wel een setje draadloze Galaxy Buds op de poster zien staan.

Vroege onthulling om concurrentie voor te blijven?

Als we kijken naar de presentatie van de Galaxy S22-reeks, is Samsung er deze ronde wel erg vroeg bij. Die drie verschillende toestellen werden onthuld op 9 februari en lagen vanaf 25 februari in de winkels. Waarom Samsung kiest voor zo’n vroege lancering is de vraag, maar het heeft waarschijnlijk te maken met de concurrentie.

Zodoende ben je de eerste op de markt met hét nieuwe 2023-vlaggenschip en ben je in de eerste maanden zeker top of mind bij potentiele kopers. Samsung liet eerder al weten volgend jaar 270 miljoen mobiele telefoons te willen verkopen, waarbij voor de S-serie een grote rol is weggelegd.

Render Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23: dit kun je verwachten

Naast het instapmodel, gaan we de Samsung Galaxy S23 Plus en het S23 Ultra-model zien. De Plus-versie wordt een grotere versie van het normale model, maar is voor de rest identiek. Dat betekent dat we weer een goed stel camera’s zien en een prachtig amoled-scherm. Er gaan geruchten de ronde dat er wordt gekozen voor de Snapdagon 8 Gen 2-chip en natuurlijk is er weer keuze uit verschillende modellen qua kleur, werk- en opslaggeheugen.

De S23 Ultra krijgt het grootste scherm met de hoogste resolutie en in de behuizing is ook een S-Pen verstopt. Met die stylus kun je preciezer werken of bijvoorbeeld (aan)tekeningen maken. Dat toestel heeft een nog geavanceerder camerasysteem. Volgens de geruchten is er een 200 megapixel-sensor aanwezig, evenals twee zoomlenzen. Dankzij nieuwe technieken moet de Samsung Galaxy S23 Ultra weer veel betere foto’s maken dan voorheen.

Geen nieuwtje missen over deze toestellen? Schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief of download de Android Planet-app. Natuurlijk vind je ons ook op Twitter, Facebook, YouTube of Instagram!