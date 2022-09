Gerucht: Samsung Galaxy S23 krijgt dezelfde oplaadsnelheid als voorganger

Wie hoopte dat de Samsung Galaxy S23 eindelijk een hogere oplaadsnelheid zou krijgen, komt mogelijk bedrogen uit. Volgens een nieuw gerucht blijft ook de S23 weer op een ouderwetse 25 Watt steken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Oplaadsnelheid Samsung Galaxy S23 valt tegen’

Smartphones van Samsung staan er niet bepaald om bekend dat ze snel opladen. De Galaxy S22 moet het bijvoorbeeld met 25 Watt doen, terwijl concurrenten als Oppo, Motorola en OnePlus schermen met snelheden van soms boven de 100 Watt. Daardoor zit je toestel veel sneller vol.

Je zou dus denken dat de Koreaanse gigant een inhaalslag wil maken. Dat lijkt echter geenszins het geval. De bekende lekker Ice Universe deelde een testrapport van de Samsung Galaxy S23, waaruit blijkt dat de oplaadsnelheid niet verandert. Ook de S23 zou volgend jaar dus op 25 Watt blijven steken.

Samsung Galaxy S22

Waarom Samsung vasthoudt aan deze lage laadsnelheden is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een kostenbesparende maatregel. Het zou ook kunnen dat het bedrijf nog altijd niet is hersteld van het Galaxy Note 7-debacle. Dat toestel werd in 2016 van de markt gehaald omdat de accu soms explodeerde. Sindsdien lijkt Samsung op batterijgebied het zekere voor het onzekere te nemen.

We nemen dit gerucht overigens wel met een korreltje zout. Volgens het rapport zou ook de duurdere Samsung Galaxy S23 Ultra namelijk met 25 Watt opladen. Dat lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de S22 Ultra en S22 Plus al met 45 Watt accusap tanken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we over de Samsung Galaxy S23

Waarschijnlijk presenteert Samsung de S23-serie in januari of februari volgend jaar. Die bestaat wederom uit de gewone S23, de S23 Plus en de S23 Ultra. De meeste geruchten zijn het erover eens dat het geen gigantische upgrades worden. Aan het design verandert weinig of niets. Wel zouden de smartphones een grotere batterij krijgen. Dat is nodig ook, want in onze review van de Galaxy S22 waren we niet te spreken over de accuduur.

Daarnaast lijkt Samsung de S23-modellen eindelijk ook in Nederland van een Snapdragon-chip te voorzien. Dat is goed nieuws, want die zijn sneller en zuiniger dan Samsungs eigen Exynos-processoren. Het topmodel, de S23 Ultra, krijgt verder een 200 megapixel-camera.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Samsung: