Zo snel laden de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra op

De Samsung Galaxy S23 en S23 Plus hebben een grotere accu gekregen, maar hoe zit het met de oplaadsnelheid? In dit artikel lees je hoe snel de telefoons opladen.

Samsung Galaxy S23 opladen: zo snel gaat het

Met de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra kondigde Samsung deze week zijn nieuwe vlaggenschepen voor 2023 aan. De smartphones beschikken over de snelste hardware, verbeterde camera’s en een nieuw ontwerp. De accu’s zijn ook groter, maar wel alleen bij de reguliere S23 en S23 Plus. De batterijcapaciteit van de Ultra is hetzelfde gebleven.

Het instapmodel, de S23, heeft een batterij van 3900 mAh en die kan snelladen met maximaal 25 Watt. Dat is anno 2023 nogal karig; veel high-end Android-telefoons laden een stuk sneller op. Bij de S23 Plus en S23 Ultra gaat het gelukkig iets rapper: 45 Watt. Ter vergelijking: de OnePlus 11, die onlangs is aangekondigd, kan snelladen met 100 Watt.

Samsung Galaxy S23 : 3900 mAh-accu, 25 Watt opladen

: 3900 mAh-accu, 25 Watt opladen Samsung Galaxy S23 Plus : 4700 mAh-accu, 45 Watt opladen

: 4700 mAh-accu, 45 Watt opladen Samsung Galaxy S23 Ultra: 5000 mAh-accu, 45 Watt opladen

Volgens Samsung is de Galaxy S23 na een halfuur weer voor de helft opgeladen. Bij de S23 Plus en S23 Ultra staat het accupercentage is dezelfde tijd op 65 procent. De toestellen kunnen ook draadloos de batterij vullen, maar dit gaat veel langzamer (10 Watt). Opvallend is dat de S22-telefoons van vorig jaar draadloos sneller opladen (15 watt) dan de nieuwste smartphones.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat Samsung geen oplader meelevert bij de Galaxy S23-smartphones. In de verpakking zit wel een usb-c-kabeltje, maar voor de adapter moet je helaas zelf zorgen. De benodigde stekker om het snelst op te laden wordt los door Samsung verkocht.

De Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra liggen nu in de Nederlandse winkels. Ze zijn wel een stukje duurder geworden. Voor de reguliere S23 betaal je 949 euro, wat 100 euro meer is dan bij de S22. De S23 Plus heeft een adviesprijs van 1199 euro, terwijl de S23 Ultra voor maar liefst 1399 euro over de toonbank gaat.

