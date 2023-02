Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: de 5 grootste verschillen

De Samsung Galaxy S23-serie bestaat wederom uit drie smartphones. Maar welke moet je nou kiezen? We zetten de vijf grootste verschillen tussen de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra op een rij.

Samsung Galaxy S23-serie: de grootste verschillen

Eerder vanavond presenteerde Samsung de Galaxy S23-serie officieel en het mooie is: ze zijn direct te bestellen. Welke variant je moet nemen, hangt natuurlijk erg af van je wensen. In dit artikel zetten we de vijf grootste verschillen tussen de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra op een rij. Zo maak je een weloverwogen keuze.

1. Ontwerp en schermen

De gewone S23 en de S23 Plus lijken sterk op elkaar. Ze hebben een volledig vlak scherm met ronde hoeken en dunne randen. Het enige verschil is het formaat. De S23 heeft een 6,1 inch-display en is daarmee één van de kleinste high-end smartphones van 2023. Je kunt hem prima met één hand bedienen en dat is natuurlijk fijn.

Dat is bij de S23 Plus iets lastiger. Die heeft namelijk een 6,6 inch-scherm, waardoor het toestel een stuk forser is. Het gaat in beide gevallen om een amoled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Door het kleinere formaat is de gewone S23 iets scherper, maar dat is in de praktijk amper zichtbaar. Je geniet verder van een verversingssnelheid van 120Hz, die voor soepele beelden zorgt.

Een verschil met de Galaxy S22-serie is dat de camera’s bij alle varianten los op de behuizing zijn geplakt. Dat was vorig jaar alleen bij de Galaxy S22 Ultra het geval. Geen camera-eilanden meer dus.

De Samsung Galaxy S23 Ultra ziet er duidelijk anders uit. Hij heeft een display met rechte hoeken en afgeronde randen, die over de zijkant van het toestel lopen. Deze ronding lijkt wel elk jaar iets kleiner te worden. Het scherm is 6,8 inch groot en je moet deze telefoon echt met twee handen bedienen. De resolutie bedraagt 3088 bij 1440 pixels. Dat is een stuk hoger dan bij de S23 en S23 Plus. Toch is ook dit verschil amper zichtbaar, tenzij je het toestel heel dicht bij je ogen houdt.

Nieuw is dat de kleinste Galaxy S23 dit keer net zo’n hoge helderheid heeft als de grotere toestellen: 1750 nits. Daardoor kun je het scherm zelfs in de volle zon nog moeiteloos aflezen.

2. Hardware

Voorheen gaf Samsung de S-lijn in Nederland van eigen Exynos-chips. Dit jaar draaien alle toestellen op een Snapdragon 8 Gen 2-chip van Qualcomm. Dat is goed nieuws, want die zijn iets sneller en springen bovendien zuiniger met energie om. Met elke S23 zit je de komende jaren gebakken als het op prestaties aankomt.

De gewone S23 heeft 8GB RAM en 128 of 256GB opslagruimte. De S23 Plus heeft eveneens 8GB werkgeheugen, maar je kiest uit varianten met 256 of 512GB opslag. Ook het basismodel van de S23 Ultra heeft 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Kies je voor het model met 512GB? Dan krijg je 12GB RAM. Dat is vooral handig als je veel aan multitasken doet. De S23 Ultra heeft overigens nog een derde optie voor echte grootverbruikers: 1 terabyte opslag.

Een groot pluspunt van de S23 Ultra is de ingebouwde S Pen. Daarmee maak je (aan)tekeningen op het scherm. Het pennetje heeft ook andere functies, zoals het draadloos kunnen schieten van foto’s. De gewone S23 en de S23 Plus hebben dit pennetje niet. Sterker nog: hij functioneert niet eens op deze smartphones.

3. Hoeveel camera’s wil je hebben?

De Samsung Galaxy S23 Ultra is ook het absolute paradepaardje op fotografiegebied. Hij beschikt over een gloednieuwe 200 megapixel-camera, die vooral beter moet presteren bij weinig licht. Door middel van pixel binning maak je foto’s met een lagere resolutie van 50 of 12,5 megapixel. Die bevatten dankzij dit proces extra veel details.

Daarnaast heeft de S23 Ultra een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes van bijvoorbeeld grote gebouwen. Inzoomen kan met de twee telelenzen: eentje waarmee je het beeld 3x dichterbij haalt en eentje waarmee dat liefst 10x kan. Digitaal zoomen gaat zelfs tot 100x, maar dan lever in je op kwaliteit. Deze drie camera’s zijn hetzelfde als vorig jaar.

De S23 en S23 Plus gaan er minder op vooruit. Ze hebben nog steeds een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een telelens van 10 megapixel. Daarmee zoom je 3x in zonder kwaliteitsverlies. Samsung heeft op alle varianten een betere frontcamera ingebouwd. Die heeft een resolutie van 12 megapixel en zorgt vooral in het donker voor mooiere selfies.

4. Accu en oplaadsnelheid

Over de accuduur van de Galaxy S22 waren we in onze review niet erg te spreken. Gelukkig heeft de Samsung Galaxy S23 een wat grotere batterij van 3900 mAh. In combinatie met de zuinigere processor zou dat voor (veel) meer uithoudingsvermogen moeten zorgen.

Toch gaat de Galaxy S23 Plus vermoedelijk nog langer mee. Die heeft namelijk een accucapaciteit van 4700 mAh. De S23 Ultra doet er met 5000 mAh nog een schepje bovenop. Omdat die smartphone een groter scherm met een hogere resolutie heeft, zal het verschil qua batterijduur echter minimaal zijn.

Dan de oplaadsnelheid. Die bedraagt bij de Galaxy S23 nog steeds een magere 25 Watt, waardoor je zo’n vijf kwartier nodig hebt om de batterij te vullen. De S23 Plus en S23 Ultra tanken accusap met 45 Watt. Ook dat is vrij traag in vergelijking met bijvoorbeeld de OnePlus 10T, die maar liefst 150 Watt haalt. Draadloos opladen kan op alle toestellen, maar de snelheid bedraagt 10 Watt.

5. Prijzen

Eén van de belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy S23-smartphones is natuurlijk de prijs. Helaas zijn de toestellen alle drie een stuk duurder dan hun voorgangers.

Samsung Galaxy S23 (8GB RAM/128GB opslag): 949 euro

Samsung Galaxy S23 (8GB RAM/256GB opslag): 1009 euro

Samsung Galaxy S23 Plus (8GB RAM/256GB opslag): 1199 euro

Samsung Galaxy S23 Plus (8GB RAM/512GB opslag): 1319 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (8GB RAM/256GB opslag): 1399 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (12GB RAM/512GB opslag): 1579 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (12GB RAM/1TB opslag): 1819 euro

Weet jij al voor welke Samsung Galaxy S23 je gaat? Binnenkort lees je op Android Planet natuurlijk uitgebreide reviews van deze smartphones! Je kunt nu al onze preview van de Samsung Galaxy S23 checken met onze eerste bevindingen.

