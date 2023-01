‘Pre-order Samsung Galaxy S23 bekend: meer opslag voor zelfde geld’

Ben je van plan om straks de Samsung Galaxy S23 te bestellen? Dan kun je mogelijk profiteren van een handige pre-order-actie. De details zijn nu gelekt.

Pre-order-actie voor Samsung S23

Bij een release van een nieuwe Samsung-smartphone hoort ook een actie voor de mensen die het toestel tijdig in huis halen. Ook voor de Galaxy S23 is Samsung van plan om een pre-order-actie op te zetten, zo blijkt uit informatie van Roland Quandt. Hij is een doorgaans goed ingevoerde smartphone-insider, dus we gaan er vanuit dat de informatie (grotendeels) klopt.

Als je de Galaxy S23 op tijd reserveert, zou je ‘gratis’ een variant met meer opslagruimte krijgen. Een voorbeeld: je haalt de instapversie van de Galaxy S23 (met 128GB opslag) in huis, dan krijg je zonder bijbetaling de 256GB-variant. Bij de duurdere S23 Plus en S23 Ultra ontvang je dan de 512GB-versie, omdat deze telefoons standaard zijn uitgerust met 256GB opslag.

Belangrijk om te weten is dat deze informatie is gevonden op de zakelijke Samsung-website in het Verenigd Koninkrijk. Daar lijkt de actie dus sowieso te gaan gelden, maar het is niet zeker of Samsung ook in de Benelux met dit aanbod komt. Het kan zijn dat de fabrikant voor Nederland en België een andere pre-order-actie op de planning heeft staan.

Dit gaat de Samsung Galaxy S23 kosten

Quandt liet eerder op Twitter weten wat de Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra moeten kosten. Het lijkt erop dat Samsung de prijzen omhoog gooit en de S23 honderd euro duurder maakt dan zijn voorganger, de Galaxy S22. Dat betekent dat de goedkoopste versie van het nieuwe vlaggenschip 949 euro gaat kosten. Dit zijn de vermoedelijke prijzen op een rijtje:

Samsung Galaxy S23 (8/128GB) – 949 euro

Samsung Galaxy S23 (8/256GB) – 1019 euro

Samsung Galaxy S23 Plus (8/256GB) – 1209 euro

Samsung Galaxy S23 Plus (8/512GB) – 1329 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256GB) – 1399 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512GB) – 1589 euro

Samsung presenteert de nieuwe Galaxy S23-smartphones volgende week woensdag (1 februari). Om 19.00 uur Nederlandse tijd vindt een Unpacked-evenement plaats waar alles over de nieuwe toestellen wordt getoond. De Android Planet-redactie zit die dag uiteraard klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Volg ons via de Android Planet-app en nieuwsbrief. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

