Gerucht: Samsung presenteert Galaxy S23 begin februari

Samsung zou van plan zijn om zijn nieuwste smartphones tijdens een evenement te presenteren dat begin februari moet plaatsvinden. Dat stelt een nieuw gerucht.

‘Samsung Galaxy S23-presentatie in februari’

2023 komt langzaam in zicht en dat betekent ook dat het niet heel lang meer duurt totdat Samsung nieuwe Galaxy S-smartphones onthult. De Galaxy S23 is al meerdere keren uitgelekt en zou nu volgens een nieuw gerucht begin februari worden aangekondigd. Een Koreaanse bron (via Sammobile) meldt dat Samsung de telefoons tijdens een groots evenement in San Francisco uit de doeken wil doen.

Een specifieke datum is helaas niet bekend, maar begin februari klinkt wel aannemelijk. De Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra werden dit jaar namelijk op 9 februari onthuld. Bij S21-telefoons koos Samsung echter voor een aankondiging in januari, terwijl de Galaxy S20 wel in de maand februari verscheen.

Samsung Galaxy S22-smartphones

Voorlopig is het nog afwachten wanneer de Samsung S23 precies wordt aangekondigd. De fabrikant maakt doorgaans een paar weken voor de onthulling bekend wanneer een nieuw Galaxy Unpacked-evenement plaatsvindt. We denken daarom dat de uitnodiging pas volgend jaar in januari wordt verstuurd. Wanneer het zover is, lees je het uiteraard op Android Planet.

Wat we weten over de Galaxy S23

Inmiddels is al het nodige over de Samsung Galaxy S23 bekend. Zo beschikt het toestel (en de Plus- en Ultra-versie) hoogstwaarschijnlijk over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Deze mobiele chip werd onlangs door maker Qualcomm aangekondigd en is weer sneller en energiezuiniger dan zijn voorganger, de Snapdragon 8 Gen 1.

Daarnaast lijkt het erop dat Samsung weinig wijzigt aan het design van de S23-telefoons. Op de achterkant wordt wel iets aangepast: de camera’s zitten niet meer in een ‘eiland’, maar zijn los op de behuizing ‘geplakt’. Dat blijkt uit gelekte renders van de Samsung Galaxy S23.

Het bedrijf zou ook de camera’s sterk willen verbeteren, door bijvoorbeeld een 200 megapixel-hoofdcamera te introduceren. Verder zijn er nog weinig details bekend. Wel lijkt het erop dat het Samsung-vlaggenschip ondersteuning krijgt voor satellietverbindingen, waardoor je ook zonder bereik berichten en foto’s kan sturen.

