Officieel: Samsung presenteert Galaxy S23 op 1 februari

De presentatie van de Samsung Galaxy S23-serie vindt plaats op 1 februari. Dat heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant officieel bevestigd. Er komen weer drie verschillende smartphones, met de Galaxy S23 Ultra als vlaggenschip.

Presentatie Samsung Galaxy S23 op 1 februari

Het lange wachten is bijna voorbij. Over drie weken, op woensdag 1 februari, vindt de presentatie van de Samsung Galaxy S23-serie plaats. Dat is een goede week eerder dan vorig jaar, toen de Galaxy S22 op 9 februari werd aangekondigd.

Samsung houdt voor het eerst sinds 2019 weer een fysiek evenement in San Francisco. De afgelopen twee jaar vond de presentatie van nieuwe Galaxy S-toestellen noodgedwongen alleen online plaats in verband met de coronapandemie. Wie niet naar de Verenigde Staten afreist, kan de lancering vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd volgen via YouTube. Uiteraard doet Android Planet live verslag van de onthulling!

Galaxy S23 en S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

De Galaxy S23-serie bestaat weer uit drie smartphones. De gewone S23 heeft een schermformaat van 6,1 inch, terwijl de Galaxy S23 Plus over een display van 6,6 inch beschikt.

Verder is dat toestel vrijwel gelijk aan zijn kleine broertje. Dat geldt niet voor de Galaxy S23 Ultra, die een ander design én een ingebouwde S Pen heeft. Daarmee kun je (aan)tekeningen maken op het scherm. Het display van de Ultra meet 6,8 inch.

Dit moet je verder weten over de Samsung Galaxy S23

De afgelopen jaren stopte Samsung een chip van eigen makelij in de Europese Galaxy S-modellen. Dit jaar kiest het bedrijf waarschijnlijk voor de Snapdragon 8 Gen 2 van fabrikant Qualcomm. Dat is goed nieuws, want deze processor is krachtiger én zuiniger dan de alternatieven van Samsung zelf.

Aan de voorkant van de smartphones verandert weinig, maar de achterzijde van de gewone S23 en S23 Plus gaat wel op de schop. De camera’s zitten niet langer in een eiland, maar zijn net als bij de Ultra los op de behuizing geplakt. De telefoons zijn straks waarschijnlijk verkrijgbaar in de vier kleuren die je hierboven ziet: wit/beige, roze, donkergroen en zwart.

Vooral de Galaxy S23 Ultra maakt waarschijnlijk veel betere foto’s dan zijn voorganger. Dit toestel beschikt mogelijk over een gloednieuwe 200 megapixel-camera. Samsung zou ook willen zorgen dat de S23-telefoons mooiere foto’s in het donker maken.

