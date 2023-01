‘Samsung Galaxy S23 wordt flink duurder dan voorganger’

Het lijkt erop dat de prijs van de Samsung Galaxy S23 flink omhoog gaat. Volgens een gerucht zijn de drie smartphones in de serie allemaal minimaal 100 euro duurder dan hun voorgangers.

‘Prijs Samsung Galaxy S23-toestellen gaat omhoog’

Ook Samsung lijkt niet te ontkomen aan de inflatie. Volgens Twitter-lekker BillbilKun gaat de prijs van de Samsung Galaxy S23 namelijk flink omhoog. Voor het instapmodel met zijn compacte 6,1 inch-scherm zou je minimaal 959 euro betalen. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Als je 256GB wil, is dat 1019 euro. Ter vergelijking: de Galaxy S22 (8/128GB) begon bij 849 euro.

BillbilKun is geen bekende naam in de techwereld, dus we nemen deze informatie met een korrel zout. Ook noemt hij de adviesprijzen die zouden gelden voor de Franse markt. Als ze kloppen, zullen die echter aardig in de buurt liggen van de Nederlandse prijzen.

Voor de grotere Samsung Galaxy S23 Plus met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag zou je liefst 1219 euro kwijt zijn. De Samsung Galaxy S22 Plus met diezelfde specificaties kreeg je voor 1099 euro mee naar huis. Bovendien was er toen nog een goedkopere variant met 128GB opslag, voor 1049 euro. Die ontbreekt dit keer. Van de Galaxy S23 Plus verschijnt wel een versie met 512GB opslag voor 1339 euro.

Het topmodel, de Samsung Galaxy S23 Ultra, is uiteraard het duurst. Voor de versie met 8GB RAM en 256GB opslag betaal je volgens BillbilKun 1419 euro. Als je 12GB RAM en 512GB opslagruimte wil, moet je afscheid nemen van 1599 euro. Een nieuwe variant met 1TB opslag zou maar liefst 1839 euro gaan kosten.

We kijken uiteraard weer even naar vorig jaar. De goedkoopste variant van de Galaxy S22 Ultra ging toen voor 1249 euro over de toonbank. Daarvoor kreeg je wel slechts 128GB opslag en 8GB RAM. Voor 100 euro extra stopte Samsung 12GB RAM en 256GB opslag in het toestel. De duurste versie, met 12GB RAM en 512GB opslagruimte, had een prijskaartje van 1449 euro.

Meer over de Samsung Galaxy S23

Samsung kondigt de Galaxy S23-serie op woensdag 1 februari officieel aan. Vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd lees je alles over de onthulling op Android Planet!

Vrijwel alle specificaties van de Galaxy S23-toestellen liggen al op straat. De gewone S23 krijgt zoals gezegd weer een 6,1 inch-oled-scherm, terwijl de S23 Plus over een 6,6 inch-display beschikt. De S23 Ultra spant de kroon met een 6,8 inch-scherm dat bovendien feller is en een hogere resolutie heeft. Ook beschikt de Ultra over een nieuwe 200 megapixel-camera. De smartphones draaien allemaal op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip.

