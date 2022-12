‘Samsung Galaxy S23 ligt eind februari in de winkels’

De Samsung Galaxy S23-release loopt vertraging op, aldus een bekende bron. Samsung zou namelijk nog aan het steggelen zijn over de prijzen van de drie verwachte smartphones.

Gerucht: Samsung Galaxy S23 release is wat vertraagd

Volgens een bekende Twitteraar liggen de nieuwe Samsung Galaxy S23-smartphones niet direct na de onthulling in de winkels. In een berichtje stelt hij dat de release plaatsvindt in medio of eind februari 2023. Volgens hem komt dat omdat Samsung nog geen besluit heeft gemaakt over de prijzen van de toestellen.

Samsung is één van de fabrikanten die zijn nieuwste generatie smartphones voor 2023 vroeg in het jaar zal aankondigen, en de prijs is dan natuurlijk erg belangrijk. Als Samsung te hoog inzet, kan de concurrentie daaronder inzetten. Zijn de prijzen toch te laag, dan kun je later niet opeens de prijzen verhogen.

Samsung Galaxy S23-dummies

De Galaxy S22-reeks van dit jaar startte bij 849 euro voor het instapmodel van de reguliere S22. De Galaxy S22 Plus was te koop vanaf 1049 euro. Voor het absolute topmodel in de vorm van de S22 Ultra betaalde je minimaal 1249 euro. Of het bedrijf twijfelt over exact dezelfde prijzen of een prijsdaling of -verhoging, is nog onbekend.

‘Presentatie vindt begin februari plaats’

Volgens een eerder gerucht wordt de nieuwe Galaxy S23-reeks wel begin februari aangekondigd. Details zoals een exacte datum zijn voor dit Galaxy Unpacked-evenement onbekend. Men stelt echter dat het een week eerder zal zijn ten opzichte van de S22-serie. Die werd op 9 februari 2022 gepresenteerd en lag vanaf 11 maart in de winkels.

We gaan weer drie nieuwe toestellen zien, namelijk de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. Als we alle huidige geruchten naast elkaar zetten, dan gaat het om een evolutie van de S22-toestellen. De camera’s zijn volgens geruchten verbeterd en Samsung kist voor de Snapdragon 8 Gen 2-chip – ook in Europa. Dat is opvallend, want de Galaxy S-telefoons hadden voorheen altijd een Exynos-chip van Samsung zelf.

Op designgebied verwachten we geen enorme verschillen. Het uiterlijk van het aankomende trio is inmiddels al meerdere malen verschenen. Onlangs zagen we bijvoorbeeld wat Galaxy S23-dummy’s, waardoor het design nagenoeg helemaal bekend is.