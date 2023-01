‘Officiële renders laten Samsung Galaxy S23 in verschillende kleuren zien’

De Samsung Galaxy S23 komt eraan, maar hij is nog niet officieel onthuld. Gelekte afbeeldingen tonen het vlaggenschip van Samsung in verschillende kleuren en ze lijken officieel.

Gelekte marketingafbeeldingen van Samsung Galaxy S23

Samsung kondigde onlangs het Galaxy Unpacked-event aan. Op 1 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd wordt de nieuwe S23-serie gepresenteerd. De toestellen zijn veelbelovend in de vorm van de S23, S23 Plus en S23 Ultra. Van het ‘normale’ model zijn nu digitale renders gelekt. Deze ogen als officieel marketingmateriaal en geven ons een voorproefje van het ontwerp van de smartphone.

De renders komen van de betrouwbare website WinFuture en tonen de Samsung Galaxy S23 in vier kleuren. Het gaat om zwart, groen, lila en beige. We zien de smartphone van de voorkant, achterkant en deels de rechter zijkant. De grootse verandering ten opzichte van de Galaxy S22 is het verdwijnen van het camera-eiland. In plaats daarvan zijn de drie lenzen achterop los verwerkt in de behuizing.

Aangezien de S-serie bestaat uit de toptoestellen van Samsung, verwachten we dat de behuizing bestaat uit een glazen voor- en achterkant en metalen zijkant. Die zijkant is iets afgerond, maar sluit strak aan op het vlakke scherm. De selfiecamera is wederom boven in het scherm geplaatst.

Meer over de Samsung Galaxy S23

De laatste maanden gingen er een hoop geruchten over de Galaxy S23 rond. Zo verwachten we dat de smartphone draait op de nieuwste en snelste Snapdragon 8 Gen 2-chip. Daarnaast heeft het scherm een ververssnelheid van 120Hz, waardoor animaties erg vloeiend ogen.

Achterop vinden we drie camera’s met waarschijnlijk een hoofd-, groothoek- en telelens. De smartphone draait op de nieuwste software van het moment, namelijk Android 13. Daaroverheen legt Samsung de One UI 5-schil, wat zorgt voor aanpasbare iconen en Bixby-ondersteuning (Samsung’s digitale assistent).

Zoals genoemd, presenteert Samsung de Galaxy S23-serie op 1 februari 2023 bij het Galaxy Unpacked-evenement. Naast de S23 kondigt de fabrikant ook de S23 Plus en S23 Ultra aan. Die laatste beschikt over een cameralens van 200 megapixel en ondersteunt de S Pen.

