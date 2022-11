‘Samsung Galaxy S23 krijgt satellietverbinding’: zo werkt dat

Naar verluidt krijgt de Samsung Galaxy S23 ondersteuning voor satellietverbindingen. Daarmee stuur je zonder bereik ook berichten en zelfs foto’s. We leggen uit hoe dit werkt en misschien levens kan redden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Berichten en foto’s via satelliet op Samsung Galaxy S23’

De Samsung Galaxy S23-serie wordt begin volgend jaar verwacht, maar de geruchten vliegen ons om de oren. Onlangs schreven we nog over het extra heldere scherm van de Galaxy S23 Ultra en nu lijkt de Samsung S23 ook nog satelliet-ondersteuning te krijgen. Volgens ETNews voegt Samsung zelfs een extra functie toe ten opzichte van concurrenten; namelijk het versturen van foto’s over een satellietverbinding.

Waarom is satelliet op je smartphone nuttig? Sms’jes en mobiele gegevens worden verzonden over het mobiele netwerk. Dat netwerk bestaat kort gezegd uit allerlei zendmasten die samenwerken en data naar je telefoon sturen. Om met het mobiele netwerk verbonden te zijn, moet je dus binnen het bereik blijven van een zendmast.

En daar komt satelliet om de hoek kijken. Daarmee kun je zelfs buiten bereik van een zendmast een bericht sturen. De bandbreedte (snelheid) is wel stukken lager dan bij het mobiele netwerk en erg afhankelijk van de positie van je smartphone ten opzichte van de satellieten in de ruimte. Een (nood)bericht of locatie sturen kan bovendien tientallen seconden duren.

Samsung lijkt zich te gaan onderscheiden van concurrenten als Huawei en Apple – die ook satellietverbinding bieden – door gebruikers ook foto’s te laten sturen. Deze zullen waarschijnlijk van lage kwaliteit zijn en een stuk langer duren om te verzenden. Als dit Samsung lukt, zijn ze de eerste smartphonefabrikant met deze functie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je satelliet op je smartphone nodig?

In Nederland komt het eigenlijk nauwelijks voor dat je geen bereik hebt. Met een steeds groter wordend 4G- en 5G-netwerk en betere smartphone-antennes, is het mobiele netwerk in ons land één van de meest dekkende ter wereld.

Ga je echter op vakantie in het buitenland, dan is de kans groter dat mobiel bereik niet zo vanzelfsprekend is. Raak je verdwaald tijdens een verre wandeling in de natuur of heb je autopech onderweg, dan kan zo’n (nood)bericht zomaar je redding zijn.

Meer lezen over de Samsung Galaxy S23 :