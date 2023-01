‘Scherm Samsung Galaxy S23 veel beter zichtbaar in de felle zon’

Het scherm van de ‘gewone’ Samsung Galaxy S23 krijgt een veel hogere helderheid dan de S22. Dat beweert een bekende lekker. Daardoor zou je de smartphone makkelijker af kunnen lezen in de felle zon.

Helderheid scherm Samsung Galaxy S23 flink omhoog

Wie vorig jaar een normale Samsung Galaxy S22 kocht, leverde op meerdere vlakken in ten opzichte van de duurdere modellen. Zo had het scherm bijvoorbeeld een veel lagere helderheid dan de S22 Plus en S22 Ultra.

Daar lijkt dit jaar verandering in te komen. Volgens de betrouwbare lekker Roland Quandt is het scherm van de Samsung Galaxy S23 namelijk net zo fel als dat van de S23 Plus en S23 Ultra. De helderheid stijgt van 1300 nits op de S22 naar maar liefst 1750 nits op het nieuwe model. Dat zorgt ervoor dat je het display in de felle zon gemakkelijker af kunt lezen.

Renders van de Samsung Galaxy S23

Als dit gerucht klopt, en daar gaan we wel van uit, blijven de S23 Plus en S23 Ultra dus op het niveau van vorig jaar steken. Daarmee lopen de smartphones inmiddels achter op de iPhone 14 Pro, die 2000 nits haalt. Eerder lazen we berichten dat het scherm van de S23 Ultra een helderheid van 2100 tot 2200 nits zou krijgen.

De overige schermeigenschappen van de Galaxy S23 lijken hetzelfde te blijven. Het toestel krijgt weer een 6,1 inch-oled-display met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Dat heeft een erg hoog contrast en laat fraaie kleuren zien. De verversingssnelheid ligt op 120Hz, wat voor lekker soepele beelden zorgt.

Aankondiging Samsung Galaxy S23 is heel dichtbij

Samsung kondigt de Galaxy S23-serie aanstaande woensdag, op 1 februari, officieel aan. Vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd doet Android Planet live verslag van de onthulling!

Vrijwel alle specificaties van de Samsung Galaxy S23 liggen al op straat. Zo draaien de smartphones alledrie op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip. Het Ultra-model krijgt een nieuwe 200 megapixel-camera, die vooral in het donker beter moet presteren. Helaas lijken de prijzen wel flink omhoog te gaan. De telefoons kosten waarschijnlijk ruim 100 euro meer dan hun voorgangers.

