Opinie: Fabrikanten moeten duidelijk zijn over hoeveel ruimte het systeem inneemt

De nieuwe Samsung Galaxy S23 reserveert circa 60GB opslagruimte voor het systeem. Daar moeten fabrikanten eerlijker over zijn.

Galaxy S23-systeem neemt veel ruimte in: tijd voor transparantie

Zodra je een nieuwe smartphone hebt gekozen, moet je nog besluiten hoeveel opslagruimte je neemt. Het prijskaartje stijgt flink als je meer GB’s kiest, maar met te weinig ruimte kun je mogelijk niet alle apps en foto’s opslaan.

Dan arriveert je nieuwe toestel, je gaat aan de slag en dan blijkt de opslagruimte al voor een groot deel gevuld te zijn. Nog voordat je zelf ook maar een app hebt gedownload of een foto hebt gemaakt. Dat gaat grotendeels om de ruimte die het besturingssysteem inneemt.

De nieuwe Samsung Galaxy S23 maakt het op dat vlak wel heel erg bont. Hoeveel ruimte de S23 precies inneemt verschilt per type en hoe groot de maximale opslagruimte van het toestel is, maar je moet denken aan ongeveer 60GB. Dat is 60GB van de totale ruimte die jij niet kunt gebruiken.

Cijfers

Op Twitter werd eerder deze maand daarom de systeemruimte van veel andere smartphones vergeleken. Dat gaat om 22GB op een Zenfone 9, 18GB op een Pixel 5, 29GB op een Pixel 6 Pro, 37GB op een Samsung Galaxy S22, en mensen met 70GB of 56GB op een S23 Ultra.

Deze cijfers vertellen niet alles. Twee personen kunnen exact dezelfde smartphone hebben, maar toch kan het systeem meer ruimte innemen bij het ene toestel vergeleken met de andere telefoon.

De ruimte die het systeem inneemt op een smartphone bestaat namelijk niet alleen uit Android, maar ook vooraf geïnstalleerde apps van Google of bijvoorbeeld Samsung. Veel van deze apps kunnen worden verwijderd. Daarnaast speelt de cache een rol, met tijdelijke bestanden die ook weer zullen verdwijnen. In de praktijk varieert de ruimte dus nogal.

Wat biedt 128GB mij?

Verder moet je niet vergeten dat de geadverteerde opslagruimte nooit hetzelfde is als de opslagruimte in de praktijk. Stel je koopt nu een Galaxy S23 met 128GB opslagruimte. In de praktijk kunnen daar niet 128GB aan digitale bestanden op worden geplaatst.

Dat komt doordat het apparaat de hoeveelheid ruimte via de binaire methode berekent waarbij 1MB niet 1000 bytes is, maar 1024 bytes. Koop een toestel met 128GB opslagruimte, dan is dat eigenlijk circa 119GB bruikbare ruimte.

Vaak wordt het verschil tussen de geadverteerde opslagruimte en de daadwerkelijke opslagruimte (dus 128GB en 119GB) verrekend in het kopje ‘systeem’, waardoor het lijkt alsof het systeem extra veel ruimte inneemt.

Geef duidelijkheid

Duidelijk is wel dat Samsung vergeleken met andere fabrikanten relatief veel systeemruimte inneemt en die hoeveelheid ook groeit. Vergeleken met de S22 neemt de S23 circa 10GB meer opslagruimte in. Dat is 10GB minder voor de gebruiker om bijvoorbeeld foto’s en video’s op te slaan.

Als je een huis koopt met 80m2 woonoppervlakte, dan wil je niet dat dit in de praktijk neerkomt op 65m2 en dat een deel daarvan eigenlijk wordt opgevuld met kasten die je niet kunt verwijderen.

Het zou fantastisch zijn als fabrikanten daar eerlijker over zijn. Dat je bij de specificaties niet de geadverteerde opslagruimte ziet, maar het aantal GB’s dat jij daadwerkelijk mag gebruiken. De ruimte waar je voor betaalt dus. Dan weten consumenten precies waar ze aan toe zijn. En voor de fabrikanten kan dat ook positief werken, want wie weet wordt er dan sneller voor die upgrade gekozen.

