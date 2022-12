‘Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt toch weer 108 megapixel-camera’

Een teleurstellend gerucht over de Samsung Galaxy S23 Ultra: de smartphone zou net als zijn voorgangers toch weer een 108 megapixel-camera krijgen. Eerdere berichten spraken over een nieuwe 200 megapixel-lens.

‘Teleurstellende camera voor Samsung Galaxy S23 Ultra’

In de geruchtenmolen rond de Samsung Galaxy S23 Ultra leek één ding als een paal boven water te staan: het toestel kreeg een nieuwe 200 megapixel-camera. Daarmee zou Samsung zijn vlaggenschip eindelijk weer eens een stevige camera-upgrade geven.

Volgens GizmoChina gaat dat feest echter niet door. De S23 Ultra is opgedoken in de database van certificatie-autoriteit TENAA, die het toestel moet goedkeuren voor het op de markt komt. Daardoor zijn ook enkele specificaties gelekt. De hoofdcamera van de smartphone zou gewoon weer een resolutie van 108 megapixel krijgen, net als de huidige Galaxy S22 Ultra en zijn voorgangers.

Renders van de Samsung Galaxy S23 Ultra

Dat is een flinke teleurstelling. Niet omdat we per se zitten te wachten op foto’s van 200 megapixel, maar omdat deze nieuwe sensor veel beter zou presteren. Recente toptoestellen als de Motorola Edge 30 Pro en Xiaomi 12T Pro hebben ook al een 200 megapixel-camera.

We nemen deze informatie overigens wel met een korreltje zout. Volgens de database zou de S23 Ultra namelijk ook maar één telelens krijgen om mee in te zoomen. Zijn voorgangers hadden er twee. De vierde camera zou ditmaal een onbekende 2 megapixel-sensor zijn. Dan denken we direct aan een (overbodige) dieptesensor of macrocamera – en dat kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen.

Dit weten al over de Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung presenteert de S23 Ultra, net als de gewone Galaxy S23 en de S23 Plus, waarschijnlijk begin februari. De high-end telefoon lijkt sterk op zijn voorgangers. Wel zijn twee cameralenzen achterop helemaal in de behuizing ‘verzonken’, terwijl de andere drie iets uitsteken. Ook zijn de schermranden dunner en minder gebogen.

Verder draait de smartphone hoogstwaarschijnlijk op de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip. Samsung kiest naar verluidt voor een aangepaste versie van deze processor, die nog beter presteert dan de normale variant. Ook ondersteunt het toestel opnieuw de S Pen. Deze stylus kun je gebruiken om (aan)tekeningen te maken.

