Gerucht: Samsung Galaxy S23 Ultra maakt véél betere foto’s

Als we een bekende smartphone-insider moeten geloven, kunnen we veel verwachten van de camera’s van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Lees hier waarom.

Samsung Galaxy S23 Ultra cameragerucht

De Samsung Galaxy S23-smartphones verschijnen pas over een aantal maanden, maar langzaam komen we steeds meer te weten. De S23 Ultra gaat hoge ogen gooien als het om de camera’s gaat, zo meldt de lekker Ice Universe. Deze insider beschikt doorgaans over betrouwbare informatie over onaangekondigde Samsung-telefoons.

Gelekte render van de Galaxy S23 Ultra

Ice Universe heeft het op Twitter over ‘de grootste verbetering van Samsung’s vlaggenschip-telefoons in de afgelopen vijf jaar’. De Galaxy S23 Ultra zou met name betere foto’s en video’s maken in het donker, dankzij de nieuwe 200 megapixel-camera. Helaas geeft de lekker verder weinig details over de verbeteringen.

Ook zouden de telelenzen van de S23 Ultra worden verbeterd, ondanks dat de camerahardware hetzelfde blijft. Dat betekent dat de telefoon opnieuw twee zoomcamera’s heeft: eentje die 3x optische zoom biedt en nog een periscopische zoomlens die tot 10x zoom gaat. Hierbij gaat er weinig tot geen detail verloren.

Meer over de S23 Ultra

We verwachten dat de Samsung Galaxy S23 Ultra begin volgend jaar wordt aangekondigd. De smartphonefabrikant komt dan ook met de goedkopere S23 en S23 Plus. Van de Ultra-smartphone zijn eerder renders verschenen, die het toestel laten zien. Samsung zou het design van de Galaxy S22 Ultra grotendeels intact laten en slechts kleine wijzigingen doorvoeren.

Zo zijn twee cameralenzen achterop helemaal in de behuizing ‘verzonken’, terwijl de andere drie wel iets uitsteken. Verder zijn de schermranden iets minder gebogen en de bezels (de zwarte rand rond het display) kleiner. Hierdoor bestaat de voorkant bijna volledig uit het scherm, al zit bovenin wel een klein gat voor de selfiecamera.

Tot slot zou de Samsung S23 Ultra beschikken over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, die we volgend jaar in meer high-end Android-telefoons gaan zien. Daarnaast ondersteunt het toestel opnieuw de S Pen, waardoor je de stylus kan gebruiken om (aan)tekeningen te maken.

