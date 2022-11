Gerucht: Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt nóg helderder scherm

Begin volgend jaar verwachten we de nieuwe Samsung Galaxy S-toptoestellen, maar de geruchten gaan nu al volop rond. Er is nu informatie over de S23 Ultra, want het scherm zou een stukje helderder worden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy S23 Ultra-scherm krijgt 2150 nits’

Naar verwachting worden Samsung’s nieuwe vlaggenschepen uit de S-lijn in begin 2023 gepresenteerd. Zo nu en dan verschijnen er echter al mogelijke specificaties van de toestellen. Nu is een lekker op Twitter genaamd RGcloudS naar buiten gekomen met nieuws over het mogelijke scherm van de Galaxy S23 Ultra.

Volgens de insider krijgt het amoled-scherm op de Ultra namelijk een maximale helderheid van 2100 tot meer dan 2200 nits. Met nits wordt de helderheid van smartphoneschermen aangegeven en ter vergelijking: de maximale helderheid van de Samsung Galaxy S22 Ultra is 1750 nits. De nieuwe Ultra zou dus een flinke boost krijgen en beter af te lezen zijn in bijvoorbeeld direct zonlicht.

Er wordt verwacht dat de touch sampling rate – de snelheid waarmee het scherm aanrakingen registreert – ook een stuk hoger zou zijn dan bij de voorganger. Bij de S22 Ultra is dit 180Hz en op de nieuwe S23 Ultra wordt dit 960Hz.

Dit verwachten we van de Samsung Galaxy S23 Ultra

Onderhand denken we al het één en ander over de Samsung Galaxy S23 Ultra te weten. Zo lijkt het toestel niet tot nauwelijks vernieuwd qua ontwerp. We zien dezelfde afgeronde schermranden en ronde camera’s als op de S22 Ultra.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over camera’s gesproken: deze zullen wel een upgrade krijgen. De hoofdcamera krijgt een sensor met hoge resolutie en maakt daarmee betere foto’s in het donker. De telelenzen (om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies) blijven hetzelfde, maar zouden door nieuwe optimalisatie nóg betere resultaten moeten opleveren.

De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 2. Dat is de nieuwste en snelste processor van chipmaker Qualcomm, die we verwachten op veel meer smartphones volgend jaar. Op het Ultra-model is deze chip zelfs sneller dan op de reguliere S23 en S23 Plus.

Samsung lijkt het Ultra-model vooral te fine tunen. Echt grote verrassingen verwachten we dan ook niet. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Houd dan onze website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief.

Het laatste Samsung-nieuws: